متحدث الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد أي موعد لإجراء محادثات مع واشنطن

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة ما تم تداوله خلال الأسابيع الأخيرة حول تحديد موعد أو مكان لإجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن هناك مساعي لخلق ما وصفه بـ "الأجواء الإعلامية المضللة" بتكرار نشر مثل هذه الأنباء.وفي سياق متصل، وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقادات شديدة لأداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن طهران "تحتج بشدة على الطريقة التي تتعامل بها الوكالة مع الملف النووي الإيراني".وشدد إسماعيل بقائي، على أن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها رغم وجود العديد من المآخذ على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن زيارة وفد الوكالة المرتقبة إلى إيران لن تكون بهدف التفتيش، بل تأتي في إطار التباحث حول وضع آلية جديدة للتعاون.وفي ما يتعلق بقنوات التواصل غير المباشرة مع الولايات المتحدة، أوضح بقائي أن هناك مسارا دبلوماسيا قائما في الوقت الحالي بين الطرفين لنقل الرسائل عبر وسطاء.ولفت إلى أن الوسطاء الحاليون يتمثلون في مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران عبر السفارة السويسرية، ومكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن عبر السفارة الباكستانية، مشيرا إلى أن وجود الوسطاء أمر طبيعي بين الدول في مثل هذه الظروف.وبعد الحرب التي خاضتها إيران مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لـ 12 يوما خلال يونيو/ حزيران الماضي، قررت طهران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق المحادثات النووية مع أمريكا، خاصة بعدما شاركت في قصف منشآتها النووية.

