متحدث الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد أي موعد لإجراء محادثات مع واشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250807/متحدث-الخارجية-الإيرانية-لم-يتم-تحديد-أي-موعد-لإجراء-محادثات-مع-واشنطن-1103490393.html
متحدث الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد أي موعد لإجراء محادثات مع واشنطن
متحدث الخارجية الإيرانية: لم يتم تحديد أي موعد لإجراء محادثات مع واشنطن
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة ما تم تداوله خلال الأسابيع الأخيرة حول تحديد موعد أو مكان لإجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن...
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن هناك مساعي لخلق ما وصفه بـ "الأجواء الإعلامية المضللة" بتكرار نشر مثل هذه الأنباء.وفي سياق متصل، وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقادات شديدة لأداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن طهران "تحتج بشدة على الطريقة التي تتعامل بها الوكالة مع الملف النووي الإيراني".وشدد إسماعيل بقائي، على أن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها رغم وجود العديد من المآخذ على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن زيارة وفد الوكالة المرتقبة إلى إيران لن تكون بهدف التفتيش، بل تأتي في إطار التباحث حول وضع آلية جديدة للتعاون.وفي ما يتعلق بقنوات التواصل غير المباشرة مع الولايات المتحدة، أوضح بقائي أن هناك مسارا دبلوماسيا قائما في الوقت الحالي بين الطرفين لنقل الرسائل عبر وسطاء.ولفت إلى أن الوسطاء الحاليون يتمثلون في مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران عبر السفارة السويسرية، ومكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن عبر السفارة الباكستانية، مشيرا إلى أن وجود الوسطاء أمر طبيعي بين الدول في مثل هذه الظروف.وبعد الحرب التي خاضتها إيران مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لـ 12 يوما خلال يونيو/ حزيران الماضي، قررت طهران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق المحادثات النووية مع أمريكا، خاصة بعدما شاركت في قصف منشآتها النووية.
https://sarabic.ae/20250730/أمريكا-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-على-إيران-هي-الأكبر-منذ-2018-1103206083.html
https://sarabic.ae/20250807/إيران-تحذر-دول-الجوار-من-استغلال-إسرائيل-لأراضيها-للإضرار-بأمنها-القومي-1103478338.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
16:54 GMT 07.08.2025
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة ما تم تداوله خلال الأسابيع الأخيرة حول تحديد موعد أو مكان لإجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن ووصف تلك الأنباء بأنها "مزيفة".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أن هناك مساعي لخلق ما وصفه بـ "الأجواء الإعلامية المضللة" بتكرار نشر مثل هذه الأنباء.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران هي الأكبر منذ 2018
30 يوليو, 20:10 GMT
وفي سياق متصل، وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقادات شديدة لأداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن طهران "تحتج بشدة على الطريقة التي تتعامل بها الوكالة مع الملف النووي الإيراني".
وشدد إسماعيل بقائي، على أن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها رغم وجود العديد من المآخذ على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن زيارة وفد الوكالة المرتقبة إلى إيران لن تكون بهدف التفتيش، بل تأتي في إطار التباحث حول وضع آلية جديدة للتعاون.
وفي ما يتعلق بقنوات التواصل غير المباشرة مع الولايات المتحدة، أوضح بقائي أن هناك مسارا دبلوماسيا قائما في الوقت الحالي بين الطرفين لنقل الرسائل عبر وسطاء.
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
إيران تحذر دول الجوار من استغلال إسرائيل لأراضيها للإضرار بأمنها القومي
12:31 GMT
ولفت إلى أن الوسطاء الحاليون يتمثلون في مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران عبر السفارة السويسرية، ومكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن عبر السفارة الباكستانية، مشيرا إلى أن وجود الوسطاء أمر طبيعي بين الدول في مثل هذه الظروف.
وبعد الحرب التي خاضتها إيران مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لـ 12 يوما خلال يونيو/ حزيران الماضي، قررت طهران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق المحادثات النووية مع أمريكا، خاصة بعدما شاركت في قصف منشآتها النووية.
