إيران تحذر دول الجوار من استغلال إسرائيل لأراضيها للإضرار بأمنها القومي
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، تحذيرا إلى دول الجوار بشان إسرائيل. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "تحذر دول الجوار من استغلال الكيان الصهيوني أراضيها للإضرار بأمن إيران القومي"، مؤكدة أن "نقل المخاوف لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه، وأن الكيان الصهيوني يسعى لتخريب العلاقات".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر. ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "تحذر دول الجوار من استغلال الكيان الصهيوني أراضيها للإضرار بأمن إيران القومي"، مؤكدة أن "نقل المخاوف لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه، وأن الكيان الصهيوني يسعى لتخريب العلاقات".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة
من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".