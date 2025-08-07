https://sarabic.ae/20250807/إيران-تحذر-دول-الجوار-من-استغلال-إسرائيل-لأراضيها-للإضرار-بأمنها-القومي-1103478338.html

إيران تحذر دول الجوار من استغلال إسرائيل لأراضيها للإضرار بأمنها القومي

إيران تحذر دول الجوار من استغلال إسرائيل لأراضيها للإضرار بأمنها القومي

سبوتنيك عربي

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، تحذيرا إلى دول الجوار بشان إسرائيل. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T12:31+0000

2025-08-07T12:31+0000

2025-08-07T12:31+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098946775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_513afacb59409c93993a119d6081a736.jpg

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "تحذر دول الجوار من استغلال الكيان الصهيوني أراضيها للإضرار بأمن إيران القومي"، مؤكدة أن "نقل المخاوف لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه، وأن الكيان الصهيوني يسعى لتخريب العلاقات".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر. ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

https://sarabic.ae/20250807/رئيس-الأركان-الإيراني-في-حالة-أي-اعتداء-جديد-سيكون-ردنا-حاسما-ومختلفا-1103465854.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم