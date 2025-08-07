عربي
رئيس الأركان الإيراني: في حالة أي اعتداء جديد سيكون ردنا حاسما ومختلفا
رئيس الأركان الإيراني: في حالة أي اعتداء جديد سيكون ردنا حاسما ومختلفا
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الخميس، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعل الحروب لإنقاذ... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
رئيس الأركان الإيراني: في حالة أي اعتداء جديد سيكون ردنا حاسما ومختلفا

08:34 GMT 07.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني
عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الخميس، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعل الحروب لإنقاذ نفسه".
وأوضح موسوي، في كلمة له، إن "العالم شاهد في هذه الأيام بعينه أن إيران لا يمكن هزيمتها"، مشددا على ضرورة الاستعداد لجميع الساحات، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "الحرب الهجينة تستهدف وحدتنا وروحنا الوطنية"، متابعا: "لا يعلم الأعداء أنه إذا وطأت قدم معتدٍ هذه الأرض، فإن الإيرانيين، بغض النظر عن معتقداتهم وتوجهاتهم، سيقفون موحدين ضده".
وأكد رئيس الأركان الإيراني أنه "في حالة أي اعتداء جديد، سيكون رد إيران حاسمًا ومدويًا ومختلفًا عن الماضي"، موضحا أن إيران لديها القدرة على الرد في اللحظة، ولا تطلب إذنًا من أحد للدفاع عن حقها.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
