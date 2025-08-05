https://sarabic.ae/20250805/الموساد-يوجه-سؤالا-للإيرانيين-1103398839.html

الموساد يوجه سؤالا للإيرانيين

الموساد يوجه سؤالا للإيرانيين

سبوتنيك عربي

هاجم الـ"موساد" الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات)، المسؤوليين الإيرانيين، في منشور جديد باللغة الفارسية نشره اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس". 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T12:58+0000

2025-08-05T12:58+0000

2025-08-05T12:58+0000

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وتساءل الـ"موساد": "أخبروني، من يحكم إيران هذه الأيام؟ من الصعب بعض الشيء تحديد من يجب أن نجنّده في الموساد".وصادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، رسميا على تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وقال المجلس في بيان له، إن "مجلس الدفاع الوطني سيكون مسؤولا عن قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية، ويركز على خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة".وأضاف البيان أن "رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية، ويتألف من رؤساء الأجهزة التشريعية والقضائية وقادة القوات المسلحة وبعض الوزارات ذات الصلة".وأشار حاتمي، في كلمة أمام كبار قادة القوة البرية، إلى أن "العدو سعى مرارًا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متعددة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة وارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا".وشدد حاتمي، خلال لقاء مع قادة القوة البرية، على أن "الكيان الصهيوني هو عدو عنيد أثبت طبيعته الإجرامية"، مؤكدا أن "إيران، رغم الخسائر، خرجت من المواجهة منتصرة بفضل صمود الشعب وتضحيات المجاهدين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

https://sarabic.ae/20250804/طهران-تدعو-دول-الجوار-إلى-منع-إسرائيل-من-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-1103363317.html

https://sarabic.ae/20250731/عراقجي-إيران-لن-تقبل-بأن-تمضي-الأمور-كما-كانت-عليه-قبل-حرب-الـ12-يوم-مع-إسرائيل-1103211478.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم