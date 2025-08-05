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الموساد يوجه سؤالا للإيرانيين
الموساد يوجه سؤالا للإيرانيين
سبوتنيك عربي
هاجم الـ"موساد" الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات)، المسؤوليين الإيرانيين، في منشور جديد باللغة الفارسية نشره اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس". 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T12:58+0000
2025-08-05T12:58+0000
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وتساءل الـ"موساد": "أخبروني، من يحكم إيران هذه الأيام؟ من الصعب بعض الشيء تحديد من يجب أن نجنّده في الموساد".وصادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، رسميا على تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وقال المجلس في بيان له، إن "مجلس الدفاع الوطني سيكون مسؤولا عن قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية، ويركز على خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة".وأضاف البيان أن "رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية، ويتألف من رؤساء الأجهزة التشريعية والقضائية وقادة القوات المسلحة وبعض الوزارات ذات الصلة".وأشار حاتمي، في كلمة أمام كبار قادة القوة البرية، إلى أن "العدو سعى مرارًا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متعددة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة وارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا".وشدد حاتمي، خلال لقاء مع قادة القوة البرية، على أن "الكيان الصهيوني هو عدو عنيد أثبت طبيعته الإجرامية"، مؤكدا أن "إيران، رغم الخسائر، خرجت من المواجهة منتصرة بفضل صمود الشعب وتضحيات المجاهدين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
https://sarabic.ae/20250804/طهران-تدعو-دول-الجوار-إلى-منع-إسرائيل-من-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-1103363317.html
https://sarabic.ae/20250731/عراقجي-إيران-لن-تقبل-بأن-تمضي-الأمور-كما-كانت-عليه-قبل-حرب-الـ12-يوم-مع-إسرائيل-1103211478.html
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أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

الموساد يوجه سؤالا للإيرانيين

12:58 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
هاجم الـ"موساد" الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات)، المسؤوليين الإيرانيين، في منشور جديد باللغة الفارسية نشره اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس".
وتساءل الـ"موساد": "أخبروني، من يحكم إيران هذه الأيام؟ من الصعب بعض الشيء تحديد من يجب أن نجنّده في الموساد".
وصادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، رسميا على تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وقال المجلس في بيان له، إن "مجلس الدفاع الوطني سيكون مسؤولا عن قضايا حماية البلاد من التهديدات الخارجية، ويركز على خطط الدفاع ويعزز قدرات القوات المسلحة".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
طهران تدعو دول الجوار إلى منع إسرائيل من استخدام أراضيها ضد إيران
أمس, 15:42 GMT
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية، ويتألف من رؤساء الأجهزة التشريعية والقضائية وقادة القوات المسلحة وبعض الوزارات ذات الصلة".

وحذّر القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، في وقت سابق، من أن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية وستواصل جهودها الدفاعية بكل حزم".

وأشار حاتمي، في كلمة أمام كبار قادة القوة البرية، إلى أن "العدو سعى مرارًا لإلحاق الضرر بالنظام عبر مؤامرات متعددة، لكنه أدرك بعد صمود الشعب الإيراني أن حساباته كانت خاطئة وارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا".
وشدد حاتمي، خلال لقاء مع قادة القوة البرية، على أن "الكيان الصهيوني هو عدو عنيد أثبت طبيعته الإجرامية"، مؤكدا أن "إيران، رغم الخسائر، خرجت من المواجهة منتصرة بفضل صمود الشعب وتضحيات المجاهدين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع إسرائيل
31 يوليو, 05:21 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.
ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".
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