"نطحة" سعودية قوية تعيد الحق لأصحابه... فيديو
"نطحة" سعودية قوية تعيد الحق لأصحابه... فيديو
تصدى سائح سعودي لمحاولة سرقة هاتفه في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، واستعاد الهاتف بالقوة دون أن يتعرض لإصابات. وأمسك الشاب السعودي اللص وأسقطه على الأرض، مستخدما يديه وساقيه لمنعه من الفرار.وقد تمكن السائح من السيطرة على المشتبه به وشل حركته، فيما حاول أحد المارة التدخل لاستعادة الهاتف. الجدير بالذكر أن الحادثة وقعت في شارع مزدحم في لندن، حيث بدا المارة في حالة من الدهشة أثناء محاولة بعضهم فضّ الاشتباك.
"نطحة" سعودية قوية تعيد الحق لأصحابه... فيديو
تصدى سائح سعودي لمحاولة سرقة هاتفه في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، واستعاد الهاتف بالقوة دون أن يتعرض لإصابات. وأمسك الشاب السعودي اللص وأسقطه على الأرض، مستخدما يديه وساقيه لمنعه من الفرار.
وقد تمكن السائح من السيطرة على المشتبه به وشل حركته، فيما حاول أحد المارة التدخل لاستعادة الهاتف. الجدير بالذكر أن الحادثة وقعت في شارع مزدحم في لندن، حيث بدا المارة في حالة من الدهشة أثناء محاولة بعضهم فضّ الاشتباك.