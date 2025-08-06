تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو

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نبض افريقيا
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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12 د
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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من الملعب
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
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29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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الإنسان والثقافة
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بابل العراقية تراث إنساني
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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16:41 GMT
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
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https://sarabic.ae/20250806/تجربة-أول-جهاز-طيران-فردي-قابل-للارتداء-فيديو---1103444487.html
تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو
تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر أول جهاز طيران فردي قابل للارتداء في العالم، طورته شركة "هانغتشو تشى يوان" الصينية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T14:03+0000
2025-08-06T14:03+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو شخص يرتدي بدلة سوداء وخوذة، يطير في السماء باستخدام جهاز طائر مزود بثلاث محركات مروحية كبيرة.ويتميز هذا الابتكار الفريد بقدرته على التحليق على ارتفاع يفوق الـ 1000 متر، والوصول إلى سرعة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، مما يجعله يشكل نقلة نوعية في عالم التنقل الشخصي والتكنولوجيا المستقبلية."بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصينفيل هائج يثير الذعر في موكب ديني جنوبي سريلانكا... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو

14:03 GMT 06.08.2025
© Photo / xأول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء" في الصين
أول جهاز طيران فردي قابل للارتداء في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر أول جهاز طيران فردي قابل للارتداء في العالم، طورته شركة "هانغتشو تشى يوان" الصينية.
ويظهر في الفيديو شخص يرتدي بدلة سوداء وخوذة، يطير في السماء باستخدام جهاز طائر مزود بثلاث محركات مروحية كبيرة.
ويتميز هذا الابتكار الفريد بقدرته على التحليق على ارتفاع يفوق الـ 1000 متر، والوصول إلى سرعة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، مما يجعله يشكل نقلة نوعية في عالم التنقل الشخصي والتكنولوجيا المستقبلية.
"بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصين
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