https://sarabic.ae/20250806/تجربة-أول-جهاز-طيران-فردي-قابل-للارتداء-فيديو---1103444487.html
تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو
تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر أول جهاز طيران فردي قابل للارتداء في العالم، طورته شركة "هانغتشو تشى يوان" الصينية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T14:03+0000
2025-08-06T14:03+0000
2025-08-06T14:03+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو شخص يرتدي بدلة سوداء وخوذة، يطير في السماء باستخدام جهاز طائر مزود بثلاث محركات مروحية كبيرة.ويتميز هذا الابتكار الفريد بقدرته على التحليق على ارتفاع يفوق الـ 1000 متر، والوصول إلى سرعة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، مما يجعله يشكل نقلة نوعية في عالم التنقل الشخصي والتكنولوجيا المستقبلية."بأكثر من 100 ألف قارب"... انطلاق موسم صيد الأسماك في الصينفيل هائج يثير الذعر في موكب ديني جنوبي سريلانكا... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تجربة أول جهاز طيران فردي "قابل للارتداء"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر أول جهاز طيران فردي قابل للارتداء في العالم، طورته شركة "هانغتشو تشى يوان" الصينية.
ويظهر في الفيديو شخص يرتدي بدلة سوداء وخوذة، يطير في السماء باستخدام جهاز طائر مزود بثلاث محركات مروحية كبيرة.
ويتميز هذا الابتكار الفريد بقدرته على التحليق على ارتفاع يفوق الـ 1000 متر، والوصول إلى سرعة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، مما يجعله يشكل نقلة نوعية في عالم التنقل الشخصي والتكنولوجيا المستقبلية.