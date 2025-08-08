الخارجية الباكستانية: روسيا لها أولوية مهمة في السياسة الخارجية لإسلام أباد

عربي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، أن روسيا لها أولوية مهمة في السياسة الخارجية الباكستانية، مشيراً إلى تبادل الزيارات...
العالم
روسيا
باكستان
وقال المتحدث، خلال الإحاطة الأسبوعية للخارجية الباكستانية: "لروسيا أولوية بالغة الأهمية في سياستنا الخارجية. وقد عمل الجانبان معاً لتعزيز هذه العلاقات الودية".وأشار خان إلى أن هذا التطور في العلاقات لا يخدم المصالح الوطنية للبلدين فحسب، بل تُسهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي.وفي سياق متصل، أكد المتحدث رفض حكومة باكستان لجميع الادعاءات "الباطلة والواهية" بتورط مواطنين باكستانيين في النزاع في أوكرانيا. وقال إنه حتى الآن، لم تتواصل السلطات الأوكرانية رسمياً مع باكستان، ولم تُقدّم أي أدلة مؤكدة تُثبت هذه الادعاءات.
17:07 GMT 08.08.2025
ضابط شرطة يحرس بوابة الدخول الرئيسية لوزارة الخارجية الباكستانية، في إسلام أباد، باكستان، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، أن روسيا لها أولوية مهمة في السياسة الخارجية الباكستانية، مشيراً إلى تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث، خلال الإحاطة الأسبوعية للخارجية الباكستانية: "لروسيا أولوية بالغة الأهمية في سياستنا الخارجية. وقد عمل الجانبان معاً لتعزيز هذه العلاقات الودية".

وأضاف شفقت علي خان: " مؤخراً، اطلعتم على جدول التبادلات الدبلوماسية بين باكستان وروسيا. إنه حافل للغاية. كما تعلمون، جرت زيارات متعددة بين البلدين، ونتطلع إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الباكستانية الروسية التي نؤمن بأهميتها البالغة".

وأشار خان إلى أن هذا التطور في العلاقات لا يخدم المصالح الوطنية للبلدين فحسب، بل تُسهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي.
وفي رده على سؤال حول لقاء مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في موسكو، قال خان إن "هذه مسألة بين روسيا والهند".
وفي سياق متصل، أكد المتحدث رفض حكومة باكستان لجميع الادعاءات "الباطلة والواهية" بتورط مواطنين باكستانيين في النزاع في أوكرانيا. وقال إنه حتى الآن، لم تتواصل السلطات الأوكرانية رسمياً مع باكستان، ولم تُقدّم أي أدلة مؤكدة تُثبت هذه الادعاءات.
