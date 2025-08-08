https://sarabic.ae/20250808/السعودية-قرارات-إسرائيل-تؤكد-أنها-لا-تستوعب-الارتباط-التاريخي-للفلسطينيين-بأرضهم-1103512647.html
السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم
السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم
سبوتنيك عربي
نددت المملكة العربية السعودية بقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة واستمرارها فيما وصفته بـ "جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T12:29+0000
2025-08-08T12:29+0000
2025-08-08T12:29+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101166546_0:57:1090:670_1920x0_80_0_0_325be79ecb3792b95db2527971a9c4c8.jpg
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، إن "الأفكار والقرارات اللا إنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال تؤكد عدم استيعابها الارتباط التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه المشروع فيها وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الاعتداءات يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويقوض أسس الشرعية الدولية، وينذر بعواقب خطيرة تشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري.وأكدت الخارجية السعودية أن "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تستدعي مواقف دولية فاعلة وحازمة، تضع حدا لهذه الكارثة الإنسانية، وتمهد لتطبيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي باحتلال قطاع غزة، وأوضح بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة لاحتلال القطاع". وتتضمن خطة نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.يذكر أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من التصعيد ضد قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتج عنها مقتل نحو 61 ألف قتيل وأكثر من 152 ألف مصاب، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-إسرائيلي-الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-اقتراح-نتنياهو-لاحتلال-قطاع-غزة-1103499474.html
https://sarabic.ae/20250808/الأمم-المتحدة-ندعو-إلى-وقف-الخطة-الإسرائيلية-بشأن-غزة-فورا-1103502688.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101166546_62:0:1029:725_1920x0_80_0_0_f4789d4e9ea9fb2f036a1b2ec6ec6848.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية
السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم
نددت المملكة العربية السعودية بقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة واستمرارها فيما وصفته بـ "جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، نشرته وكالة
الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، إن "الأفكار والقرارات اللا إنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال تؤكد عدم استيعابها الارتباط التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه المشروع فيها وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".
وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي
ومجلس الأمن عن وقف هذه الاعتداءات يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويقوض أسس الشرعية الدولية، وينذر بعواقب خطيرة تشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكدت الخارجية السعودية أن "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تستدعي مواقف دولية فاعلة وحازمة، تضع حدا لهذه الكارثة الإنسانية، وتمهد لتطبيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية
على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي باحتلال قطاع غزة، وأوضح بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة لاحتلال القطاع".
وتتضمن خطة نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
يذكر أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من التصعيد ضد قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتج عنها مقتل نحو 61 ألف قتيل وأكثر من 152 ألف مصاب، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.