عربي
‌‏السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم
‌‏السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، إن "الأفكار والقرارات اللا إنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال تؤكد عدم استيعابها الارتباط التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه المشروع فيها وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الاعتداءات يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويقوض أسس الشرعية الدولية، وينذر بعواقب خطيرة تشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري.وأكدت الخارجية السعودية أن "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تستدعي مواقف دولية فاعلة وحازمة، تضع حدا لهذه الكارثة الإنسانية، وتمهد لتطبيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي باحتلال قطاع غزة، وأوضح بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة لاحتلال القطاع". وتتضمن خطة نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.يذكر أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من التصعيد ضد قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتج عنها مقتل نحو 61 ألف قتيل وأكثر من 152 ألف مصاب، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
‌‏السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم

12:29 GMT 08.08.2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Photo / SyPresidency
نددت المملكة العربية السعودية بقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة واستمرارها فيما وصفته بـ "جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، إن "الأفكار والقرارات اللا إنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال تؤكد عدم استيعابها الارتباط التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه المشروع فيها وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
الكابينت الإسرائيلي يوافق على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
01:59 GMT
وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الاعتداءات يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويقوض أسس الشرعية الدولية، وينذر بعواقب خطيرة تشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكدت الخارجية السعودية أن "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تستدعي مواقف دولية فاعلة وحازمة، تضع حدا لهذه الكارثة الإنسانية، وتمهد لتطبيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي باحتلال قطاع غزة، وأوضح بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة لاحتلال القطاع".
طفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة
07:40 GMT
وتتضمن خطة نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل ونقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
يذكر أن هذه الخطة تمثل مرحلة جديدة من التصعيد ضد قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية واسعة ضد القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتج عنها مقتل نحو 61 ألف قتيل وأكثر من 152 ألف مصاب، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
