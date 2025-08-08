عربي
النيابة العامة المصرية تصدر بيانا تفصيليا عن مشاهير "تيك توك"
النيابة العامة المصرية تصدر بيانا تفصيليا عن مشاهير "تيك توك"
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، تفاصيل حملة أمنية استهدفت عددا من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، بعد تلقي بلاغات بشأن نشرهم مقاطع تعد خادشة للحياء وتنتهك القيم المجتمعية.
وأوضحت النيابة في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استُخدمت في إدارة حسابات على مواقع التواصل تبث محتويات تحتوي على ألفاظ وعبارات منافية للآداب، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف البيان أن النيابة قررت حبس 8 متهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي، إلى جانب إصدار قرارات بمنعهم من التصرف في أموالهم وإدراجهم على قوائم المنع من السفر، مع استمرار التحقيقات والفحص الفني للأجهزة المضبوطة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأكدت النيابة العامة المصرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لحماية النشء من التأثيرات السلبية للمحتوى غير اللائق المتزايد عبر الإنترنت، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي محتوى يُخلّ بالحياء العام أو يهدد القيم الراسخة في المجتمع المصري.
