ترامب يستضيف زعيمي أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية"

ترامب يستضيف زعيمي أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستضيف يوم الجمعة قادة أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخميس: "سينضم إليّ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع رسمية للسلام".وأضاف أن واشنطن ستوقع اتفاقيات ثنائية "مع كلا البلدين لتعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة"، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في منطقة جنوب القوقاز.ويوم الأربعاء، أعلن مجلس الوزراء الأرميني، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن هذا الاجتماع "أحدث مثال على جهود الرئيس لإنهاء النزاعات الدولية، ونيل الفضل في ذلك".والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏

