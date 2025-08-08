https://sarabic.ae/20250808/تركيا-التقدم-في-محادثات-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-حدث-بالغ-الأهمية-1103528952.html

تركيا: التقدم في محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا "حدث بالغ الأهمية"

تركيا: التقدم في محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا "حدث بالغ الأهمية"

سبوتنيك عربي

أعربت تركيا عن رضاها إزاء التقدم المحرز في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا في الولايات المتحدة، ووصفت ذلك بأنه "حدث بالغ الأهمية"، وفق بيان صادر عن وزارة... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-08T21:45+0000

2025-08-08T21:45+0000

2025-08-08T22:17+0000

أنقرة

أذربيجان

أرمينيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103528493_0:214:1869:1265_1920x0_80_0_0_ac4e1f03f7e03d5466d674eabd214c31.jpg

وجاء في البيان: "نحن راضون عن التقدم الذي أُحرز في سبيل إرساء سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وعن الإرادة التي جرى التعبير عنها اليوم في واشنطن".وأضاف البيان: "هذه الخطوة، التي اتُّخذت في فترة تصاعد النزاعات والأزمات الدولية، تمثل حدثًا بالغ الأهمية من حيث ضمان السلام والاستقرار الإقليميين. نحن نُقدّر عاليًا إسهام الإدارة الأمريكية في هذا المسار".وتابع البيان: "لقد استُغلت فرصة تاريخية لتحقيق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وكتركيا، سنواصل الإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الفرصة ودعم الجهود المخلصة التي تبذلها أذربيجان".ووقع قادة الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان في واشنطن، أمس الجمعة، 8 أغسطس/آب، إعلانًا مشتركًا بشأن التسوية السلمية للنزاع بين يريفان وباكو.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.وقال ترامب في حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض: وتابع: "تلتزم دولتا أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع أشكال القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء الأرميني، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ).. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏

https://sarabic.ae/20250808/ترامب-يعلن-عن-نجاح-أمريكا-أخيرا-في-صنع-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1103528667.html

أنقرة

أذربيجان

أرمينيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنقرة, أذربيجان, أرمينيا, الولايات المتحدة الأمريكية