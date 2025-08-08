عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
كلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا... فيديو
كلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا... فيديو
كلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا... فيديو

© Photo / Xصورة لكلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا
صورة لكلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لكلب أثناء تصديه بشجاعة لدب حاول اقتحام أحد المنازل في كندا.
ويظهر الفيديو لحظة اقتحام دب لمنزل بحثًا عن طعام، ليفاجأ بكلب صغير من نوع "بوميراني" يدعى "سكوت" يتصدى له بشجاعة لافتة، في مدينة فانكوفر الكندية.
ورغم صغر حجمه، اندفع "سكوت" نحو الدب دون تردد، وطارده خارج المنزل وهو ينبح بلا توقف لضمان عدم عودته.
لحظة إنقاذ طفل سوري بعمر الـ4 سنوات سقط في بئر ماء... فيديو
"نطحة" سعودية قوية تعيد الحق لأصحابه... فيديو
