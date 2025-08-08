https://sarabic.ae/20250808/كلب-يتصدى-لدب-حاول-اقتحام-منزل-في-كندا-فيديو-1103510250.html
كلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لكلب أثناء تصديه بشجاعة لدب حاول اقتحام أحد المنازل في كندا. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T10:46+0000
2025-08-08T10:46+0000
2025-08-08T10:46+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103510094_0:114:1253:819_1920x0_80_0_0_7ca0c1de9d662dc11a498571fcb854bb.png
ويظهر الفيديو لحظة اقتحام دب لمنزل بحثًا عن طعام، ليفاجأ بكلب صغير من نوع "بوميراني" يدعى "سكوت" يتصدى له بشجاعة لافتة، في مدينة فانكوفر الكندية.ورغم صغر حجمه، اندفع "سكوت" نحو الدب دون تردد، وطارده خارج المنزل وهو ينبح بلا توقف لضمان عدم عودته.
نادي الفيديو, أخبار كندا
ويظهر الفيديو لحظة اقتحام دب لمنزل بحثًا عن طعام، ليفاجأ بكلب صغير من نوع "بوميراني" يدعى "سكوت" يتصدى له بشجاعة لافتة، في مدينة فانكوفر الكندية.
ورغم صغر حجمه، اندفع "سكوت" نحو الدب دون تردد، وطارده خارج المنزل وهو ينبح بلا توقف لضمان عدم عودته.