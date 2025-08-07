https://sarabic.ae/20250807/لحظة-إنقاذ-طفل-سوري-بعمر-الـ4-سنوات-سقط-في-بئر-ماء-فيديو-1103479453.html
لحظة إنقاذ طفل سوري بعمر الـ4 سنوات سقط في بئر ماء... فيديو
سقط طفل سوري يبلغ من العمر 4 سنوات، في بئر ماء يبلغ عمقه 60 متراً في ريف الرقة شمالي سوريا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سورية.وتعاون أكثر من 100 شخص من سكان القرية لسحب الطفل بواسطة حبل، وبعد عدة محاولات تمكنوا من سحب الطفل خارج البئر.
سقط طفل سوري يبلغ من العمر 4 سنوات، في بئر ماء يبلغ عمقه 60 متراً في ريف الرقة شمالي سوريا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سورية.
وتعاون أكثر من 100 شخص من سكان القرية لسحب الطفل بواسطة حبل، وبعد عدة محاولات تمكنوا من سحب الطفل خارج البئر.