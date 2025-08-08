https://sarabic.ae/20250808/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-مستعدة-لتطوير-تعاون-عملي-مع-تبليسي-يعود-بالنفع-على-الطرفين-1103499327.html
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة لتطوير تعاون عملي مع تبليسي يعود بالنفع على الطرفين
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة لتطوير تعاون عملي مع جورجيا بما يعود بالنفع على الطرفين، وعلى تبليسي تحديد... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T02:40+0000
2025-08-08T02:40+0000
2025-08-08T03:11+0000
وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "روسيا مهتمة بتطبيع كامل للعلاقات مع جورجيا، وموسكو مستعدة لتطوير تعاون عملي مع تبليسي بما يعود بالنفع على الطرفين. المسألة هي أن تقرر جورجيا إجراءاتها المستقبلية تجاه روسيا. في الوقت نفسه، تعمل موسكو وتبليسي على تطوير علاقاتهما في مجالي التجارة والاقتصاد. كما يشهد تدفق السياح من روسيا إلى جورجيا نموا ملحوظا".جدير بالذكر أنه في ليلة 8 آب/أغسطس 2008، قصفت جورجيا أراضي أوسيتيا الجنوبية بالراجمات الصاروخية، وهاجمت القوات الجورجية ودمرت جزءا من عاصمة الجمهورية مدينة تسخينفال.وأرسلت روسيا حينها قواتها إلى أوسيتيا الجنوبية لحماية المواطنين الذين الكثير منهم حاصلون على الجنسية الروسية؛ وبعد خمسة أيام من الأعمال العسكرية، نجحت في طرد القوات الجورجية من المنطقة.وفي 26 آب/أغسطس 2008، اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا، فيما لا تزال تبليسي لا تعترف باستقلالهما، وتعتبرهما منطقتين تابعتين لها.
تبليسي, جورجيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
02:40 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 03:11 GMT 08.08.2025)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة لتطوير تعاون عملي مع جورجيا بما يعود بالنفع على الطرفين، وعلى تبليسي تحديد إجراءاتها المستقبلية.
وقال غالوزين لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "روسيا مهتمة بتطبيع كامل للعلاقات مع جورجيا، وموسكو مستعدة لتطوير تعاون عملي مع تبليسي بما يعود بالنفع على الطرفين. المسألة هي أن تقرر جورجيا إجراءاتها المستقبلية تجاه روسيا. في الوقت نفسه، تعمل موسكو وتبليسي على تطوير علاقاتهما في مجالي التجارة والاقتصاد. كما يشهد تدفق السياح من روسيا إلى جورجيا نموا ملحوظا".
جدير بالذكر أنه في ليلة 8 آب/أغسطس 2008، قصفت جورجيا أراضي أوسيتيا الجنوبية بالراجمات الصاروخية، وهاجمت القوات الجورجية ودمرت جزءا من عاصمة الجمهورية مدينة تسخينفال.
وأرسلت روسيا حينها قواتها إلى أوسيتيا الجنوبية لحماية المواطنين الذين الكثير منهم حاصلون على الجنسية الروسية؛ وبعد خمسة أيام من الأعمال العسكرية، نجحت في طرد القوات الجورجية من المنطقة.
وفي 26 آب/أغسطس 2008، اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية
عن جورجيا، فيما لا تزال تبليسي لا تعترف باستقلالهما، وتعتبرهما منطقتين تابعتين لها.