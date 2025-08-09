أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/أيرلندا-تعتزم-تمرير-حظر-تجاري-مع-المستوطنات-الإسرائيلية-1103532582.html
أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية
أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
تعتزم أيرلندا المضي قدمًا في تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوًا في الكونغرس الأمريكي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T06:40+0000
2025-08-09T06:40+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_89c9e87b160edaff18119e1dc1b6292a.jpg
ونقلت صحيفة "آيرش إندبندنت" عننائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، أن بلاده "تنوي" متابعة إقرار مشروع القانون رغم المعارضة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعدما أقرت حكومتها خطة للسيطرة على مدينة غزة.وتعهد الائتلاف الحاكم في أيرلندا، المكون من "فاين جايل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين، بإقرار حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية ضمن برنامجها الحكومي الذي اكتمل في يناير الماضي. كما أوصت لجنة برلمانية مشتركة بتمديد الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضا.وقال هاريس إن أيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "الشعب في أيرلندا وأوروبا وحول العالم يشعرون بغضب شديد إزاء الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا".وأضاف: "ليس مفاجئًا أن يحاول البعض تشويه موقفنا، لكن تذكروا أن أيرلندا ليست وحدها؛ فسلوفينيا اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتبعها بلجيكا، ونحن نعتزم المضي قدما في تشريعنا".من جهتها، وجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، طالبت فيها بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار التشريع الجديد.وذكرت الرسالة، التي وقّعتها النائبة الجمهورية من نيويورك كلوديا تيني بدعم من 16 عضو كونغرس، أن هناك "مخاوف جدية" إزاء مشروع القانون الأيرلندي. كما استشهدت بالبند 999 من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، الذي يعارض "المقاطعات الأجنبية ضد دول صديقة، خاصة تلك الموجهة ضد إسرائيل". وحذرت المجموعة من أن إدراج أيرلندا في القائمة سيفرض متطلبات ضريبية إضافية وعقوبات محتملة على الأفراد والشركات الأمريكية العاملة فيها. ووصفت المجموعة مشروع القانون بأنه "جزء من جهود أوسع تتماشى مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، التي تهدف إلى عزل إسرائيل اقتصاديًا".
https://sarabic.ae/20250809/وزراء-خارجية-5-دول-غربية-يدينون-الخطة-الإسرائيلية-للسيطرة-على-قطاع-غزة-1103530081.html
https://sarabic.ae/20250808/المتحدث-باسم-حركة-فتح-احتلال-قطاع-غزة-جريمة-على-كل-أحرار-العالم-التصدي-لها-1103521841.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_108:0:1892:1338_1920x0_80_0_0_76aae971903a9f522f3610b6188b6f48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

06:40 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Brennan Linsleyعلم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Brennan Linsley
تابعنا عبر
تعتزم أيرلندا المضي قدمًا في تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوًا في الكونغرس الأمريكي تطالب بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار القانون.
ونقلت صحيفة "آيرش إندبندنت" عننائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، أن بلاده "تنوي" متابعة إقرار مشروع القانون رغم المعارضة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعدما أقرت حكومتها خطة للسيطرة على مدينة غزة.
وتعهد الائتلاف الحاكم في أيرلندا، المكون من "فاين جايل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين، بإقرار حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية ضمن برنامجها الحكومي الذي اكتمل في يناير الماضي. كما أوصت لجنة برلمانية مشتركة بتمديد الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضا.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
وزراء خارجية 5 دول غربية يدينون الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة
00:31 GMT
وقال هاريس إن أيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "الشعب في أيرلندا وأوروبا وحول العالم يشعرون بغضب شديد إزاء الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا".
وأضاف: "ليس مفاجئًا أن يحاول البعض تشويه موقفنا، لكن تذكروا أن أيرلندا ليست وحدها؛ فسلوفينيا اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتبعها بلجيكا، ونحن نعتزم المضي قدما في تشريعنا".
من جهتها، وجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، طالبت فيها بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار التشريع الجديد.
شعار حركة فتح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
أمس, 18:20 GMT
وذكرت الرسالة، التي وقّعتها النائبة الجمهورية من نيويورك كلوديا تيني بدعم من 16 عضو كونغرس، أن هناك "مخاوف جدية" إزاء مشروع القانون الأيرلندي. كما استشهدت بالبند 999 من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، الذي يعارض "المقاطعات الأجنبية ضد دول صديقة، خاصة تلك الموجهة ضد إسرائيل".
وحذرت المجموعة من أن إدراج أيرلندا في القائمة سيفرض متطلبات ضريبية إضافية وعقوبات محتملة على الأفراد والشركات الأمريكية العاملة فيها. ووصفت المجموعة مشروع القانون بأنه "جزء من جهود أوسع تتماشى مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، التي تهدف إلى عزل إسرائيل اقتصاديًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала