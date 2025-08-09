https://sarabic.ae/20250809/الرئيس-الكولومبي-يوافق-على-سياسة-ترامب-لمكافحة-المخدرات-1103554997.html

الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات

الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات

أعرب الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن دعمه لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن التعاون في هذا المجال لا يمكن أن يتحقق إلا... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف بيترو في صفحته الرسمية على "إكس": "أوافق على ذلك، شريطة احترام السيادة الوطنية. لا شك أن مكافحة منظمات تهريب المخدرات يجب أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، بدءا من قادتها وأموالها ومصادرة بضائعها غير القانونية على نطاق واسع".في الوقت نفسه، ووفقا لبترو، يستحيل الحد من إنتاج المخدرات دون تمويل واسع النطاق للتحويل السلمي للأراضي التي ينخرط فيها المزارعون والشباب، المحرومون من فرص العمل، في الاقتصاد غير المشروع - "فالعنف هناك لن يجلب إلا المزيد من العنف".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير أن السلطات الكولومبية بدأت مفاوضات مع جماعة "جلف كلان" الإجرامية. وتعد هذه المنظمة واحدة من أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في كولومبيا، وهي المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.

