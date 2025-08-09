https://sarabic.ae/20250809/الرئيس-الكولومبي-يوافق-على-سياسة-ترامب-لمكافحة-المخدرات-1103554997.html
الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات
سبوتنيك عربي
2025-08-09T18:45+0000
2025-08-09T18:45+0000
2025-08-09T18:45+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101014256_0:1246:2048:2398_1920x0_80_0_0_e7b73814d0065cf46fa3a9a182ac5c1a.jpg
وأضاف بيترو في صفحته الرسمية على "إكس": "أوافق على ذلك، شريطة احترام السيادة الوطنية. لا شك أن مكافحة منظمات تهريب المخدرات يجب أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، بدءا من قادتها وأموالها ومصادرة بضائعها غير القانونية على نطاق واسع".في الوقت نفسه، ووفقا لبترو، يستحيل الحد من إنتاج المخدرات دون تمويل واسع النطاق للتحويل السلمي للأراضي التي ينخرط فيها المزارعون والشباب، المحرومون من فرص العمل، في الاقتصاد غير المشروع - "فالعنف هناك لن يجلب إلا المزيد من العنف".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير أن السلطات الكولومبية بدأت مفاوضات مع جماعة "جلف كلان" الإجرامية. وتعد هذه المنظمة واحدة من أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في كولومبيا، وهي المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات
أعرب الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن دعمه لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن التعاون في هذا المجال لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام السيادة الوطنية.
وأضاف بيترو في صفحته الرسمية على "إكس": "أوافق على ذلك، شريطة احترام السيادة الوطنية. لا شك أن مكافحة منظمات تهريب المخدرات يجب أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، بدءا من قادتها وأموالها ومصادرة بضائعها غير القانونية على نطاق واسع".
وأشار بيترو إلى أن حكومته تنسق بالفعل إجراءاتها مع أي دولة مستعدة "للمشاركة الفعلية في هذه المعركة"، وتعتزم مواصلة التعاون مع احترام استقلال كل طرف.
في الوقت نفسه، ووفقا لبترو، يستحيل الحد من إنتاج المخدرات دون تمويل واسع النطاق للتحويل السلمي للأراضي التي ينخرط فيها المزارعون والشباب، المحرومون من فرص العمل، في الاقتصاد غير المشروع - "فالعنف هناك لن يجلب إلا المزيد من العنف".
ودعا رئيس كولومبيا المجتمع الدولي إلى تقنين "المواد الأقل خطورة" وتركيز الجهود على مكافحة أخطرها. كما تحدث عن ضرورة إلغاء تجريم الفئات الاجتماعية الضعيفة - المزارعين والشعوب الأصلية والشباب والجماعات العرقية - من أجل حرمان عصابات المخدرات من قاعدتها الاجتماعية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير أن السلطات الكولومبية بدأت مفاوضات مع جماعة "جلف كلان" الإجرامية. وتعد هذه المنظمة واحدة من أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في كولومبيا، وهي المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.