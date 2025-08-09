الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/الرئيس-الكولومبي-يوافق-على-سياسة-ترامب-لمكافحة-المخدرات-1103554997.html
الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات
الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن دعمه لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن التعاون في هذا المجال لا يمكن أن يتحقق إلا... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T18:45+0000
2025-08-09T18:45+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101014256_0:1246:2048:2398_1920x0_80_0_0_e7b73814d0065cf46fa3a9a182ac5c1a.jpg
وأضاف بيترو في صفحته الرسمية على "إكس": "أوافق على ذلك، شريطة احترام السيادة الوطنية. لا شك أن مكافحة منظمات تهريب المخدرات يجب أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، بدءا من قادتها وأموالها ومصادرة بضائعها غير القانونية على نطاق واسع".في الوقت نفسه، ووفقا لبترو، يستحيل الحد من إنتاج المخدرات دون تمويل واسع النطاق للتحويل السلمي للأراضي التي ينخرط فيها المزارعون والشباب، المحرومون من فرص العمل، في الاقتصاد غير المشروع - "فالعنف هناك لن يجلب إلا المزيد من العنف".وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير أن السلطات الكولومبية بدأت مفاوضات مع جماعة "جلف كلان" الإجرامية. وتعد هذه المنظمة واحدة من أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في كولومبيا، وهي المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250731/ترامب-اتفقنا-مع-المكسيك-على-تمديد-الاتفاق-التجاري-لمدة-90-يوما-1103243890.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101014256_0:1054:2048:2590_1920x0_80_0_0_284ab96d8ed02780aff34a9b72ecb299.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الكولومبي يوافق على سياسة ترامب لمكافحة المخدرات

18:45 GMT 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Miguel Ibáñezكولومبيا
كولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Miguel Ibáñez
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن دعمه لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن التعاون في هذا المجال لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام السيادة الوطنية.
وأضاف بيترو في صفحته الرسمية على "إكس": "أوافق على ذلك، شريطة احترام السيادة الوطنية. لا شك أن مكافحة منظمات تهريب المخدرات يجب أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، بدءا من قادتها وأموالها ومصادرة بضائعها غير القانونية على نطاق واسع".
وأشار بيترو إلى أن حكومته تنسق بالفعل إجراءاتها مع أي دولة مستعدة "للمشاركة الفعلية في هذه المعركة"، وتعتزم مواصلة التعاون مع احترام استقلال كل طرف.
رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
ترامب: اتفقنا مع المكسيك على تمديد الاتفاق التجاري لمدة 90 يوما
31 يوليو, 16:41 GMT
في الوقت نفسه، ووفقا لبترو، يستحيل الحد من إنتاج المخدرات دون تمويل واسع النطاق للتحويل السلمي للأراضي التي ينخرط فيها المزارعون والشباب، المحرومون من فرص العمل، في الاقتصاد غير المشروع - "فالعنف هناك لن يجلب إلا المزيد من العنف".
ودعا رئيس كولومبيا المجتمع الدولي إلى تقنين "المواد الأقل خطورة" وتركيز الجهود على مكافحة أخطرها. كما تحدث عن ضرورة إلغاء تجريم الفئات الاجتماعية الضعيفة - المزارعين والشعوب الأصلية والشباب والجماعات العرقية - من أجل حرمان عصابات المخدرات من قاعدتها الاجتماعية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير أن السلطات الكولومبية بدأت مفاوضات مع جماعة "جلف كلان" الإجرامية. وتعد هذه المنظمة واحدة من أكبر ثلاث جماعات شبه عسكرية في كولومبيا، وهي المورد الرئيسي للكوكايين إلى الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала