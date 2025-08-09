عربي
مصدر: زيارة نائب مدير "الطاقة الذرية" إلى طهران اعتيادية ولا يتوقع أن يتخذ خلالها أي قرارات
سبوتينك، طهران. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "زيارة نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى طهران هي إجراء اعتيادي، وقد تكررت مثل هذه اللقاءات عشرات المرات في طهران وفيينا".ولفت المصدر إلى أن "إيران ما تزال تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز لمن اعتدوا على منشآتها النووية، في الآونة الأخيرة".وأضاف أنه "في حال التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيبدأ التعاون وفق الإطار الجديد، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستستمر المحادثات حتى يتم التفاهم على إطار نهائي مشترك للتعاون".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أصدر مرسومًا في 2 يوليو/ تموز الماضي، لتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة. وبدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه "على الرغم من قرار البلاد بتعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لم تُغلق بعد".واشترطت إيران ضمان سلامة المنشآت النووية وعلمائها النوويين لاستعادة التعاون. ويرتبط تعليق التعاون بانتقاد إيران للوكالة ومديرها العام رافائيل غروسي، "لتقاعسهما في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية في فوردو وأصفهان ونطنز"، في يونيو/ حزيران الماضي.‌‏الرئيس الإيراني عن المفاوضات النووية: الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام
أكد مصدر سياسي إيراني رفيع المستوى أن زيارة ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرتقبة لطهران، "اعتيادية" ولا يتوقع أن يتخذ خلالها أي قرارات.
سبوتينك، طهران. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "زيارة نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى طهران هي إجراء اعتيادي، وقد تكررت مثل هذه اللقاءات عشرات المرات في طهران وفيينا".

وأضاف المصدر أن "برنامج الزيارة يشمل محادثات فنية ومراجعة المسائل الخلافية المطروحة، وليس من المقرر أن يُتخذ خلالها أي قرار خاص".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
عراقجي: نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران غدا
أمس, 17:35 GMT
ولفت المصدر إلى أن "إيران ما تزال تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز لمن اعتدوا على منشآتها النووية، في الآونة الأخيرة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور طهران "للتفاوض على إطار تعاون جديد"، مشيرًا إلى أن "الزيارة لن تشمل أي تفتيش لمنشآت إيران النووية".

وأضاف أنه "في حال التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيبدأ التعاون وفق الإطار الجديد، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستستمر المحادثات حتى يتم التفاهم على إطار نهائي مشترك للتعاون".
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
إيران تكشف عن "مفاجأة" وجدتها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب الـ12 يوما
13 يوليو, 06:23 GMT
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أصدر مرسومًا في 2 يوليو/ تموز الماضي، لتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة. وبدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه "على الرغم من قرار البلاد بتعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لم تُغلق بعد".
واشترطت إيران ضمان سلامة المنشآت النووية وعلمائها النوويين لاستعادة التعاون. ويرتبط تعليق التعاون بانتقاد إيران للوكالة ومديرها العام رافائيل غروسي، "لتقاعسهما في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية في فوردو وأصفهان ونطنز"، في يونيو/ حزيران الماضي.
‌‏الرئيس الإيراني عن المفاوضات النووية: الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام
