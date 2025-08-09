https://sarabic.ae/20250809/مصدر-زيارة-نائب-مدير-الطاقة-الذرية-إلى-طهران-اعتيادية-ولا-يتوقع-أن-يتخذ-خلالها-أي-قرارات-1103590322.html

مصدر: زيارة نائب مدير "الطاقة الذرية" إلى طهران اعتيادية ولا يتوقع أن يتخذ خلالها أي قرارات

مصدر: زيارة نائب مدير "الطاقة الذرية" إلى طهران اعتيادية ولا يتوقع أن يتخذ خلالها أي قرارات

أكد مصدر سياسي إيراني رفيع المستوى أن زيارة ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرتقبة لطهران، "اعتيادية" ولا يتوقع أن يتخذ خلالها...

سبوتينك، طهران. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "زيارة نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى طهران هي إجراء اعتيادي، وقد تكررت مثل هذه اللقاءات عشرات المرات في طهران وفيينا".ولفت المصدر إلى أن "إيران ما تزال تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز لمن اعتدوا على منشآتها النووية، في الآونة الأخيرة".وأضاف أنه "في حال التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيبدأ التعاون وفق الإطار الجديد، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستستمر المحادثات حتى يتم التفاهم على إطار نهائي مشترك للتعاون".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أصدر مرسومًا في 2 يوليو/ تموز الماضي، لتطبيق قانون تعليق التعاون مع الوكالة. وبدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنه "على الرغم من قرار البلاد بتعليق التعاون مع الوكالة، فإن سبل التعاون لم تُغلق بعد".واشترطت إيران ضمان سلامة المنشآت النووية وعلمائها النوويين لاستعادة التعاون. ويرتبط تعليق التعاون بانتقاد إيران للوكالة ومديرها العام رافائيل غروسي، "لتقاعسهما في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية في فوردو وأصفهان ونطنز"، في يونيو/ حزيران الماضي.‌‏الرئيس الإيراني عن المفاوضات النووية: الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام

