ويتكوف يلتقي برئيس الوزراء القطري في إسبانيا لمناقشة إنهاء حرب غزة

يجتمع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا الإسبانية
وقالت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة: "كانت رحلة ويتكوف إلى إسبانيا جزءًا من نشاط دبلوماسي مكثف يهدف إلى إحباط خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع هجومه على غزة والاستيلاء على مدينة غزة".ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها".وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) أمس لاحتلال غزة "لن تنفذ فورا"، وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة "ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو ترك الباب موارباً أمام إمكانية وقف العملية العسكرية في غزة، في حال استؤنف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق".وتأتي أنباء الاجتماع، بعدما أفادت تقارير بأن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يجرون اتصالات حثيثة ومكثفة مع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة.
يجتمع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا الإسبانية لمناقشة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
وقالت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة: "كانت رحلة ويتكوف إلى إسبانيا جزءًا من نشاط دبلوماسي مكثف يهدف إلى إحباط خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع هجومه على غزة والاستيلاء على مدينة غزة".
وأفاد مصدر مشارك في المفاوضات لموقع "أكسيوس" بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة، سيُقدَّم إلى الطرفين خلال الأسبوعين المُقبلين.
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها".
وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) أمس لاحتلال غزة "لن تنفذ فورا"، وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة "ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو ترك الباب موارباً أمام إمكانية وقف العملية العسكرية في غزة، في حال استؤنف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق".
وتأتي أنباء الاجتماع، بعدما أفادت تقارير بأن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يجرون اتصالات حثيثة ومكثفة مع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة.