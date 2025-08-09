ويتكوف يلتقي برئيس الوزراء القطري في إسبانيا لمناقشة إنهاء حرب غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/ويتكوف-يلتقي-برئيس-الوزراء-القطري-في-إسبانيا-لمناقشة-إنهاء-حرب-غزة-1103543697.html
ويتكوف يلتقي برئيس الوزراء القطري في إسبانيا لمناقشة إنهاء حرب غزة
ويتكوف يلتقي برئيس الوزراء القطري في إسبانيا لمناقشة إنهاء حرب غزة
سبوتنيك عربي
يجتمع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا الإسبانية... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T13:16+0000
2025-08-09T13:16+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098222095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_619dee5528b965a21407f710415c4d4a.jpg
وقالت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة: "كانت رحلة ويتكوف إلى إسبانيا جزءًا من نشاط دبلوماسي مكثف يهدف إلى إحباط خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع هجومه على غزة والاستيلاء على مدينة غزة".ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها".وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) أمس لاحتلال غزة "لن تنفذ فورا"، وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة "ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو ترك الباب موارباً أمام إمكانية وقف العملية العسكرية في غزة، في حال استؤنف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق".وتأتي أنباء الاجتماع، بعدما أفادت تقارير بأن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يجرون اتصالات حثيثة ومكثفة مع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة.أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيليةوزراء خارجية 5 دول غربية يدينون الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250809/سلطنة-عمان-تطالب-باتخاذ-إجراءات-حاسمة-ضد-قرار-إسرائيل-باحتلال-قطاع-غزة-1103535836.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098222095_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59f71bacddc4a056dbf1ac2171ac4c44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, قطر
العالم, العالم العربي, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, قطر

ويتكوف يلتقي برئيس الوزراء القطري في إسبانيا لمناقشة إنهاء حرب غزة

13:16 GMT 09.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالعائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة
العائدون إلى غزة يكافحون برد الشتاء والأمطار الغزيرة التي تقتحم خيامهم الضعيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
يجتمع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا الإسبانية لمناقشة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
وقالت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة: "كانت رحلة ويتكوف إلى إسبانيا جزءًا من نشاط دبلوماسي مكثف يهدف إلى إحباط خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع هجومه على غزة والاستيلاء على مدينة غزة".

وأفاد مصدر مشارك في المفاوضات لموقع "أكسيوس" بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة، سيُقدَّم إلى الطرفين خلال الأسبوعين المُقبلين.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها".
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
سلطنة عمان تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة
08:53 GMT
وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) أمس لاحتلال غزة "لن تنفذ فورا"، وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة "ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو ترك الباب موارباً أمام إمكانية وقف العملية العسكرية في غزة، في حال استؤنف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق".
وتأتي أنباء الاجتماع، بعدما أفادت تقارير بأن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يجرون اتصالات حثيثة ومكثفة مع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة.
أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية
وزراء خارجية 5 دول غربية يدينون الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала