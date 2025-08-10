https://sarabic.ae/20250810/حماس-تطالب-بفتح-جميع-المعابر-فورا-ودون-قيود-1103572590.html

"حماس" تطالب بفتح جميع المعابر فورا ودون قيود

صرحت حركة "حماس"، بأن "جريمة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في قطاع غزة، تمثل أبشع فصول الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني". 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت "حماس"، في بيان لها: "إن ما يدخل غزة اليوم من مساعدات مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية في القطاع"، مؤكدة أن "عمليات إنزال المساعدات جوا لا تغني عن فتح المعابر البرية".وطالب البيان، بفتح جميع المعابر فوراً ودون قيود، مشيرا إلى أن "عمليات الإنزال من الجو دعائية وتنطوي على مخاطر جسيمة تهدد حياة المدنيين في قطاع غزة".ودعت حماس إلى "تحرك عربي وإسلامي رسمي وتوظيف كل مقدرات الأمة للضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال لوقف جرائم الحرب"، كما دعت إلى "تصعيد الحراك الشعبي في كل عواصم العالم لإدانة الاحتلال والضغط لوقف حرب التجويع والإبادة وكسر الحصار بكل الوسائل المشروعة".وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.

