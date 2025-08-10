رئيس الوزراء السلوفاكي: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية.. والغرب يستغل كييف ضد روسيا

عربي
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة تصعيد العمليات العسكرية في غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لا-حل-عسكريا-للأزمة-الأوكرانية-والغرب-يستغل-كييف-ضد-روسيا-1103572773.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية.. والغرب يستغل كييف ضد روسيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية.. والغرب يستغل كييف ضد روسيا
سبوتنيك عربي
علّق رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، على المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا لا حل... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T13:43+0000
2025-08-10T13:43+0000
العالم
روسيا
سلوفاكيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b5fa7dac090cb9e66ace3fe3d172d5c.jpg
وقال فيكو في بيان: "أصدقائي الأعزاء، بالطبع، جميعنا نراقب الضوضاء، التي دارت حول اللقاء المحتمل بين الرئيسين الأمريكي والروسي، المقرر في 15 أغسطس/آب من الأسبوع المقبل".وتابع: "يعلم الجميع أن لهذا الصراع جذورًا عميقة في التاريخ الحديث. وأنه لا يوجد حل عسكري. الجميع يعلم وأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل".وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن الغرب استغل أوكرانيا في محاولة لإضعاف روسيا، وفشل. ومن أجل ذلك، يبدو، أن أوكرانيا سوف تضطر لدفع ثمن باهظ".وتذكر فيكو المثل الأفريقي المفضل لديه والذي يحب أن يكرره دائما: "سواء كانت الأفيال تتقاتل أو تتزاوج، فإن العشب هو الذي يعاني"، مشيراً إلى بغض النظر عن كيفية انتهاء مفاوضات، في 15 أغسطس، "سوف يعاني العشب. في هذه الحالة، أوكرانيا".وقال فيكو: "في الوقت ذاته، من المعروف أن الحرب كان من الممكن أن تنتهي في وقت مبكر من أبريل 2022، أي بعد شهرين من بدايتها. إلا أن بعض السياسيين الغربيين منعوا هذا الأمر حرفيًا بأجسادهم".وأكد أن "ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لن يكون سارًا"، مشيرا إلى أن "هناك أمران بالغا الأهمية. أولا، أن يتم التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وانتهاء القتل الذي لا معنى له من السلاف. ثانيا، حتى لا تُعيق القوى الغربية الأخرى اتفاق وقف إطلاق نار محتمل. ستنتهي الحرب في وقت ما على أي حال".وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أن "الذين ابتكروا كل أنواع القرارات السخيفة في الاتحاد الأوروبي، بدءا من العقوبات، إلى وقف استيراد موارد الطاقة الروسية سوف يندمون على كل شيء".وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييفرئيس وزراء سلوفاكيا: نأمل أن تستمر المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا
https://sarabic.ae/20250810/زعماء-أوروبيون-يدعمون-ترامب-في-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103558686.html
https://sarabic.ae/20250701/رئيس-الوزراء-سلوفاكيا-ستطلب-تأجيل-العقوبات-على-روسيا-حتى-تتلقى-ضمانات-بشأن-الغاز-1102236938.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07bd9bcab5409ce08a52ff894ec0b5ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, سلوفاكيا
العالم, روسيا, سلوفاكيا

رئيس الوزراء السلوفاكي: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية.. والغرب يستغل كييف ضد روسيا

13:43 GMT 10.08.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
علّق رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، على المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا لا حل عسكريًا له، وأن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة ضد روسيا.
وقال فيكو في بيان: "أصدقائي الأعزاء، بالطبع، جميعنا نراقب الضوضاء، التي دارت حول اللقاء المحتمل بين الرئيسين الأمريكي والروسي، المقرر في 15 أغسطس/آب من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "لا أريد العودة إلى أن حزب SMER الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حق في تقييمه، الصراع الأوكراني الروسي. يُسيطر على كل شيء تقريبًا".

وتابع: "يعلم الجميع أن لهذا الصراع جذورًا عميقة في التاريخ الحديث. وأنه لا يوجد حل عسكري. الجميع يعلم وأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل".
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
زعماء أوروبيون يدعمون ترامب في جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
02:14 GMT
وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن الغرب استغل أوكرانيا في محاولة لإضعاف روسيا، وفشل. ومن أجل ذلك، يبدو، أن أوكرانيا سوف تضطر لدفع ثمن باهظ".
وتذكر فيكو المثل الأفريقي المفضل لديه والذي يحب أن يكرره دائما: "سواء كانت الأفيال تتقاتل أو تتزاوج، فإن العشب هو الذي يعاني"، مشيراً إلى بغض النظر عن كيفية انتهاء مفاوضات، في 15 أغسطس، "سوف يعاني العشب. في هذه الحالة، أوكرانيا".

ووفقا له فإن "القادة السياسيين الأوكرانيين يؤيدون هذا الوضع إلى حد ما، إنهم مسؤولون عن ذلك، لأنهم استسلموا لإغراءت الغرب وبشكل كامل دعموا الاستراتيجية الغربية الفاشلة لإلحاق الضرر بروسيا من خلال الدعم الشامل لأوكرانيا في الصراع العسكري".

وقال فيكو: "في الوقت ذاته، من المعروف أن الحرب كان من الممكن أن تنتهي في وقت مبكر من أبريل 2022، أي بعد شهرين من بدايتها. إلا أن بعض السياسيين الغربيين منعوا هذا الأمر حرفيًا بأجسادهم".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
سلوفاكيا تضع شرطا على الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة عقوبات ضد روسيا
1 يوليو, 04:21 GMT
وأكد أن "ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لن يكون سارًا"، مشيرا إلى أن "هناك أمران بالغا الأهمية. أولا، أن يتم التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وانتهاء القتل الذي لا معنى له من السلاف. ثانيا، حتى لا تُعيق القوى الغربية الأخرى اتفاق وقف إطلاق نار محتمل. ستنتهي الحرب في وقت ما على أي حال".

مضيفا: "حينها سترون كيف كل أولئك الذين صرخوا، بألفاظ مسيئة ضد روسيا الاتحادية، سوف يفرون إلى هذا البلد الضخم ويتنافسون للبحث عن فرص للتجارة والأعمال فيه".

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أن "الذين ابتكروا كل أنواع القرارات السخيفة في الاتحاد الأوروبي، بدءا من العقوبات، إلى وقف استيراد موارد الطاقة الروسية سوف يندمون على كل شيء".
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف
رئيس وزراء سلوفاكيا: نأمل أن تستمر المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала