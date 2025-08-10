https://sarabic.ae/20250810/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لا-حل-عسكريا-للأزمة-الأوكرانية-والغرب-يستغل-كييف-ضد-روسيا-1103572773.html

رئيس الوزراء السلوفاكي: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية.. والغرب يستغل كييف ضد روسيا

رئيس الوزراء السلوفاكي: لا حل عسكريا للأزمة الأوكرانية.. والغرب يستغل كييف ضد روسيا

سبوتنيك عربي

علّق رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، على المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا لا حل... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T13:43+0000

2025-08-10T13:43+0000

2025-08-10T13:43+0000

العالم

روسيا

سلوفاكيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b5fa7dac090cb9e66ace3fe3d172d5c.jpg

وقال فيكو في بيان: "أصدقائي الأعزاء، بالطبع، جميعنا نراقب الضوضاء، التي دارت حول اللقاء المحتمل بين الرئيسين الأمريكي والروسي، المقرر في 15 أغسطس/آب من الأسبوع المقبل".وتابع: "يعلم الجميع أن لهذا الصراع جذورًا عميقة في التاريخ الحديث. وأنه لا يوجد حل عسكري. الجميع يعلم وأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر مستحيل".وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن الغرب استغل أوكرانيا في محاولة لإضعاف روسيا، وفشل. ومن أجل ذلك، يبدو، أن أوكرانيا سوف تضطر لدفع ثمن باهظ".وتذكر فيكو المثل الأفريقي المفضل لديه والذي يحب أن يكرره دائما: "سواء كانت الأفيال تتقاتل أو تتزاوج، فإن العشب هو الذي يعاني"، مشيراً إلى بغض النظر عن كيفية انتهاء مفاوضات، في 15 أغسطس، "سوف يعاني العشب. في هذه الحالة، أوكرانيا".وقال فيكو: "في الوقت ذاته، من المعروف أن الحرب كان من الممكن أن تنتهي في وقت مبكر من أبريل 2022، أي بعد شهرين من بدايتها. إلا أن بعض السياسيين الغربيين منعوا هذا الأمر حرفيًا بأجسادهم".وأكد أن "ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لن يكون سارًا"، مشيرا إلى أن "هناك أمران بالغا الأهمية. أولا، أن يتم التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وانتهاء القتل الذي لا معنى له من السلاف. ثانيا، حتى لا تُعيق القوى الغربية الأخرى اتفاق وقف إطلاق نار محتمل. ستنتهي الحرب في وقت ما على أي حال".وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أن "الذين ابتكروا كل أنواع القرارات السخيفة في الاتحاد الأوروبي، بدءا من العقوبات، إلى وقف استيراد موارد الطاقة الروسية سوف يندمون على كل شيء".وزير الدفاع السلوفاكي السابق يدلي بشهادته في قضية نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى كييفرئيس وزراء سلوفاكيا: نأمل أن تستمر المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا

https://sarabic.ae/20250810/زعماء-أوروبيون-يدعمون-ترامب-في-جهود-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103558686.html

https://sarabic.ae/20250701/رئيس-الوزراء-سلوفاكيا-ستطلب-تأجيل-العقوبات-على-روسيا-حتى-تتلقى-ضمانات-بشأن-الغاز-1102236938.html

سلوفاكيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, سلوفاكيا