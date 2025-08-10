https://sarabic.ae/20250810/زلزال-يضرب-شمال-غربي-تركيا-بقوة-61-درجة-فيديو-1103582255.html
زلزال يضرب شمال غربي تركيا بقوة 6.1 درجة... فيديو
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الأحد، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية. وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم. من جانبه، علّق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ وجميع فرقها عمليات بحث ميدانية فورية في موقع الزلزال. حتى الآن، لا توجد تقارير عن خسائر بشرية، ونراقب الوضع بدقة".وأفادت وسائل إعلام محلية بانهيار مبنى واحد على الأقل في المنطقة المتضررة، فيما تواصل الفرق المختصة تقييم الأضرار. وكان زلزال قوي قد ضرب، يونيو/حزيران الماضي، تركيا، وشعر به سكان مصر.وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر.وأشار المركز إلى أن الزلزال ضرب منطقة جزر دوديكانيز على الحدود التركية 132 كم جنوب شرق أيدين، 17 كم جنوب مارماريس، وأكد المركز أن عمق الزلزال كان على 68 كم.في السياق، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إنهم شعروا بزلزال قوي اهتزت معه النوافذ والمنازل لعشرات الثواني.في ذات الصدد، قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالًا حدث بجنوب الحدود التركية وجارٍ إصدار بيان الهزة بعد قليل. وشدد على أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا.
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الأحد، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية
وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
وقال أردوغان في تصريح رسمي: "نتابع العمليات عن كثب، وجميع مؤسساتنا تتخذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة المواطنين".
من جانبه، علّق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ وجميع فرقها عمليات بحث ميدانية فورية في موقع الزلزال. حتى الآن، لا توجد تقارير عن خسائر بشرية، ونراقب الوضع بدقة".
وأفادت وسائل إعلام محلية بانهيار مبنى واحد على الأقل في المنطقة المتضررة، فيما تواصل الفرق المختصة تقييم الأضرار.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا، لكن السلطات حثت المواطنين على توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.
وكان زلزال قوي قد ضرب، يونيو/حزيران الماضي، تركيا، وشعر به سكان مصر.
وبحسب مركز رصد الزلازل
الأورومتوسطي، بلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر.
وأشار المركز إلى أن الزلزال ضرب منطقة جزر دوديكانيز على الحدود التركية 132 كم جنوب شرق أيدين، 17 كم جنوب مارماريس، وأكد المركز أن عمق الزلزال كان على 68 كم.
في السياق، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إنهم شعروا بزلزال قوي اهتزت معه النوافذ والمنازل لعشرات الثواني.
في ذات الصدد، قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالًا حدث بجنوب الحدود التركية وجارٍ إصدار بيان الهزة بعد قليل.
وشدد على أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا
الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا.