https://sarabic.ae/20250810/عمان-تستضيف-اجتماعا-أردنيا-سوريا-أمريكيا-مشتركا-الثلاثاء-المقبل-لبحث-الأوضاع-في-سوريا-1103573783.html

عمان تستضيف اجتماعا أردنيا سوريا أمريكيا مشتركا الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع في سوريا

عمان تستضيف اجتماعا أردنيا سوريا أمريكيا مشتركا الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن "اجتماع أردني سوريً أمريكي مشترك، بعد غد الثلاثاء 12أغسطس/ آب، لبحث الأوضاع في سوريا". 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T14:04+0000

2025-08-10T14:04+0000

2025-08-10T14:04+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار الأردن

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092268228_0:37:1385:816_1920x0_80_0_0_8d9b49124c74861e9a181b9ebf75a1cc.jpg

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "الاجتماع سيبحث سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".وأضاف البيان أن "الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، يأتي استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك".وأعلن الأردن، في الآونة الأخيرة، تعيين السفير، سفيان القضاة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا.وصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية القضاة لهذا المنصب، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وعلق القضاة عبر منصة "إكس"، على تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا: "أتشرف بأن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، المعظم، حفظه الله واعز ملكه، أسمى آيات الشكر والولاء، على صدور الارادة الملكية السامية بتعيني سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكتنا الحبيبة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الله الموفق والمستعان".ويشغل سفيان القضاة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية.وشغل سابقا منصب سفير فوق العادة ومفوض للأردن في رومانيا (2019–2023)، وسفير غير مقيم في بلغاريا ومولدوفا، إضافة إلى مواقع دبلوماسية في واشنطن، والقاهرة، وبيروت، وقطر.ويحمل سفيان القضاة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (2023)، إلى جانب عدد من الدرجات والدورات العليا في الأمن والدبلوماسية من جامعات ومراكز دولية مرموقة.

https://sarabic.ae/20250724/روبيو-يشدد-على-ضرورة-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-جنوبي-سوريا-1102973659.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي