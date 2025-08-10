مشهد طريف لقطة أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين... فيديو

عربي
عند عرض سيارة "فورد تيريتوري" في الفلبين، لم ينجذب انتباه الجمهور إلى السيارة الجديدة، بل إلى قطة كانت تمكث بسلام تحت الستارة التي كانت تغطي السيارة، الأمر الذي لم يرق للقطة، حيث بدت غير سعيدة على الإطلاق بالمفاجأة.وعلّق مستخدمو شبكة الإنترنت على هذا الفيديو مازحين، قائلين إنه عرض ترويجي من وكالة السيارات، "اشتر سيارة واحصل على قطة هدية".كلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا... فيديوإصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو
قطة تقف في معرض أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين
قطة تقف في معرض أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Photo / X
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لقطة كانت تمكث تحت الستارة، أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين.
عند عرض سيارة "فورد تيريتوري" في الفلبين، لم ينجذب انتباه الجمهور إلى السيارة الجديدة، بل إلى قطة كانت تمكث بسلام تحت الستارة التي كانت تغطي السيارة، الأمر الذي لم يرق للقطة، حيث بدت غير سعيدة على الإطلاق بالمفاجأة.
وعلّق مستخدمو شبكة الإنترنت على هذا الفيديو مازحين، قائلين إنه عرض ترويجي من وكالة السيارات، "اشتر سيارة واحصل على قطة هدية".
كلب يتصدى لدب حاول اقتحام منزل في كندا... فيديو
إصابة لاعب كرة قدم بمفرقعات نارية في جزء حساس بجسده أثناء الاحتفال بهدفه.. فيديو
