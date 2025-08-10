https://sarabic.ae/20250810/مشهد-طريف-لقطة-أثناء-تقديم-سيارة-فارهة-في-الفلبين-فيديو-1103579241.html
مشهد طريف لقطة أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين... فيديو
مشهد طريف لقطة أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لقطة كانت تمكث تحت الستارة، أثناء تقديم سيارة فارهة في الفلبين. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
عند عرض سيارة "فورد تيريتوري" في الفلبين، لم ينجذب انتباه الجمهور إلى السيارة الجديدة، بل إلى قطة كانت تمكث بسلام تحت الستارة التي كانت تغطي السيارة، الأمر الذي لم يرق للقطة، حيث بدت غير سعيدة على الإطلاق بالمفاجأة.وعلّق مستخدمو شبكة الإنترنت على هذا الفيديو مازحين، قائلين إنه عرض ترويجي من وكالة السيارات، "اشتر سيارة واحصل على قطة هدية".
عند عرض سيارة "فورد تيريتوري" في الفلبين، لم ينجذب انتباه الجمهور إلى السيارة الجديدة، بل إلى قطة كانت تمكث بسلام تحت الستارة التي كانت تغطي السيارة، الأمر الذي لم يرق للقطة، حيث بدت غير سعيدة على الإطلاق بالمفاجأة.
وعلّق مستخدمو شبكة الإنترنت على هذا الفيديو مازحين، قائلين إنه عرض ترويجي من وكالة السيارات، "اشتر سيارة واحصل على قطة هدية".