مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة على منشأة مدنية في مقاطعة تولا الروسية
صرح محافظ مقاطعة تولا، دميتري ميلييف، يوم الأحد، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة على منشأة مدنية في المقاطعة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وكتب ميلييف على تلغرام: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصفها لمقاطعة تولا.. للأسف، سقط ضحايا. نتيجة غارة جوية على إحدى المنشآت المدنية في تولا، توفي شخصان. وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. نُقل المصابون إلى المستشفى، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وأضاف المحافظ، أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا مساء السبت.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
