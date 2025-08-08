https://sarabic.ae/20250808/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-30-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا-فوق-عدة-مناطق-1103500405.html
وأضاف الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 0:20 إلى 05:40 بتوقيت موسكو، يوم 8 أغسطس/آب، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع مسيرات منها أُسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وست فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 30 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا فوق عدة مناطق
04:25 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 05:22 GMT 08.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.
وأضاف الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 0:20 إلى 05:40 بتوقيت موسكو، يوم 8 أغسطس/آب، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت الوزارة في بيانها إلى أن "تسع مسيرات منها أُسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وست فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.