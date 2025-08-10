عربي
كريستال بالاس يفوز على ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه... فيديو
كريستال بالاس يفوز على ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه... فيديو
توج نادي كريستال بالاس، بالدرع الخيرية 2025، اليوم الأحد، عقب تفوقه على ليفربول، بركلات الترجيح، إثر تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وفي مباراة جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح هوغو إيكيتيكي الوافد الجديد لصفوف ليفربول التسجيل من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سجلها جان فيليب ماتيتا. وفي الدقيقة 21 وضع جيريمي فريمبونغ ليفربول في المقدمة مجددا، فيما أدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 78 عن طريق سار.واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، أهدر فيها ليفربول ثلاث ركلات من قبل كل من محمد صلاح وأليكسيس ماك أليستير وهارفي إليوت، ليفوز كريستال بنتيجة 3-2.وحقق كريستال بالاس اللقب الثاني في تاريخه الممتد 120 عامًا، بفضل ركلات الحظ التي ابتسمت له، وعاندت رفاق صلاح.
كريستال بالاس يفوز على ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه... فيديو

18:33 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Jon Super المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Jon Super
توج نادي كريستال بالاس، بالدرع الخيرية 2025، اليوم الأحد، عقب تفوقه على ليفربول، بركلات الترجيح، إثر تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي.
وفي مباراة جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح هوغو إيكيتيكي الوافد الجديد لصفوف ليفربول التسجيل من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
انتقاد تشيلسي بعد خسارة "محمد صلاح الجديد" لصالح نادي ليفربول
5 أغسطس, 16:50 GMT
وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سجلها جان فيليب ماتيتا. وفي الدقيقة 21 وضع جيريمي فريمبونغ ليفربول في المقدمة مجددا، فيما أدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 78 عن طريق سار.
واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، أهدر فيها ليفربول ثلاث ركلات من قبل كل من محمد صلاح وأليكسيس ماك أليستير وهارفي إليوت، ليفوز كريستال بنتيجة 3-2.
وحقق كريستال بالاس اللقب الثاني في تاريخه الممتد 120 عامًا، بفضل ركلات الحظ التي ابتسمت له، وعاندت رفاق صلاح.
