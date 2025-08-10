https://sarabic.ae/20250810/-كريستال-بالاس-يفوز-على-ليفربول-ويتوج-بالدرع-الخيرية-للمرة-الأولى-في-تاريخه-فيديو-1103581902.html
كريستال بالاس يفوز على ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه... فيديو
كريستال بالاس يفوز على ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه... فيديو
توج نادي كريستال بالاس، بالدرع الخيرية 2025، اليوم الأحد، عقب تفوقه على ليفربول، بركلات الترجيح، إثر تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وفي مباراة جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح هوغو إيكيتيكي الوافد الجديد لصفوف ليفربول التسجيل من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سجلها جان فيليب ماتيتا. وفي الدقيقة 21 وضع جيريمي فريمبونغ ليفربول في المقدمة مجددا، فيما أدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 78 عن طريق سار.واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، أهدر فيها ليفربول ثلاث ركلات من قبل كل من محمد صلاح وأليكسيس ماك أليستير وهارفي إليوت، ليفوز كريستال بنتيجة 3-2.وحقق كريستال بالاس اللقب الثاني في تاريخه الممتد 120 عامًا، بفضل ركلات الحظ التي ابتسمت له، وعاندت رفاق صلاح.
