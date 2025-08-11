عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
"البحري" السعودية تكشف حقيقة نقل شحنات موجهة إلى إسرائيل
"البحري" السعودية تكشف حقيقة نقل شحنات موجهة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
علقت شركة "البحري" السعودية على تقارير تزعم "نقلها شحنات بحرية إلى إسرائيل"، مؤكدة التزامها التام بالسياسات الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أشارت فيه الشركة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري.وقالت الشركة إنها "لا تنقل ولم تنقل في أي وقت من الأوقات، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل من الأشكال".ونفت الشركة بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن هذا الأمر، مؤكدة أنها مزاعم عارية من الصحة تماما ولا أساس لها.وقالت الشركة إنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة، التي تمس سمعة الشركة أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها".ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن شركة "البحري" كانت معروفة في وقت سابق باسم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 في المئة من أسهمها.وقبل أيام، أكد مجلس الوزراء السعودي، التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.
علقت شركة "البحري" السعودية على تقارير تزعم "نقلها شحنات بحرية إلى إسرائيل"، مؤكدة التزامها التام بالسياسات الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أشارت فيه الشركة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري.
وقالت الشركة إنها "لا تنقل ولم تنقل في أي وقت من الأوقات، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، بأي شكل من الأشكال".
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على اختطاف سفينة الشحن من قبل "أنصار الله" بالقرب من اليمن
19 نوفمبر 2023, 14:28 GMT
ونفت الشركة بشكل قاطع صحة التقارير، التي تتحدث عن هذا الأمر، مؤكدة أنها مزاعم عارية من الصحة تماما ولا أساس لها.
وأكدت الشركة أن "جميع أنشطتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة ضمن عملية تدقيق تضمن التزامها التام بالأنظمة ذات الصلة".
وقالت الشركة إنها تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة، التي تمس سمعة الشركة أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها".
ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
‌‏السعودية: قرارات إسرائيل تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي للفلسطينيين بأرضهم
8 أغسطس, 12:29 GMT
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن شركة "البحري" كانت معروفة في وقت سابق باسم "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 في المئة من أسهمها.

كما تمتلك شركة "أرامكو" السعودية للتطوير 20 في المئة من أسهمها، بينما تم إدراج 57 في المئة من أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول" ولديها 95 سفينة تعمل في أكثر من 150 ميناء حول العالم.

وقبل أيام، أكد مجلس الوزراء السعودي، التزام المملكة باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من خلال الجسرين الجوي والبحري، مع الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية والطبية.
