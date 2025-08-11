https://sarabic.ae/20250811/ثونبرغ-تعلن-عن-أكبر-محاولة-جديدة-لكسر-حصار-غزة-1103591607.html
ثونبرغ تعلن عن أكبر محاولة جديدة لكسر حصار غزة
ثونبرغ تعلن عن أكبر محاولة جديدة لكسر حصار غزة
أكدت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، أنها ستحاول مرة أخرى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، وهذه المرة باستخدام...
وكتبت ثونبرغ عبر حسابها على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في 31 أغسطس (الجاري)، سنطلق أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، بمساعدة عشرات السفن التي ستنطلق من إسبانيا".وفي يونيو/ حزيران الماضي، أبحرت سفينة "مادلين" الشراعية، وعلى متنها ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، المعروف بدوره في مسلسل "صراع العروش"، ونحو 10 ناشطين آخرين مؤيدين للفلسطينيين، باتجاه قطاع غزة.وكان من على متن سفينة "مادلين"، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن. وقد رُحِّل الناشطون لاحقًا إلى بلدانهم.وفي 8 يونيو الماضي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وصول السفينة إلى شواطئ قطاع غزة.
قطاع غزة
أكدت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، أنها ستحاول مرة أخرى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، وهذه المرة باستخدام عشرات السفن.
وكتبت ثونبرغ عبر حسابها على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في 31 أغسطس (الجاري)، سنطلق أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، بمساعدة عشرات السفن التي ستنطلق من إسبانيا".
وقالت الناشطة السويدية أنها تعمل أيضًا على تنظيم تظاهرات متزامنة دعمًا للفلسطينيين في 44 دولة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أبحرت سفينة "مادلين" الشراعية، وعلى متنها ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، المعروف بدوره في مسلسل "صراع العروش"، ونحو 10 ناشطين آخرين مؤيدين للفلسطينيين، باتجاه قطاع غزة.
وصرح الناشطون بأنهم كانوا متجهين إلى القطاع شبه المعزول في مهمة إنسانية. واعتبرت السلطات الإسرائيلية هذا الإجراء "محاولة لإثارة غضب شعبي واسع وإثارة مشاعر معادية لإسرائيل في العالم"، على خلفية الصراع الدامي في قطاع غزة والأزمة الإنسانية فيه.
وكان من على متن سفينة "مادلين"، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن. وقد رُحِّل الناشطون لاحقًا إلى بلدانهم.
وفي 8 يونيو الماضي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وصول السفينة إلى شواطئ قطاع غزة.