ثونبرغ تعلن عن أكبر محاولة جديدة لكسر حصار غزة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ثونبرغ تعلن عن أكبر محاولة جديدة لكسر حصار غزة
ثونبرغ تعلن عن أكبر محاولة جديدة لكسر حصار غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, العالم العربي

ثونبرغ تعلن عن أكبر محاولة جديدة لكسر حصار غزة

07:45 GMT 11.08.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalliالناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب "مادلين" قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
تابعنا عبر
أكدت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، أنها ستحاول مرة أخرى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، وهذه المرة باستخدام عشرات السفن.
وكتبت ثونبرغ عبر حسابها على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في 31 أغسطس (الجاري)، سنطلق أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، بمساعدة عشرات السفن التي ستنطلق من إسبانيا".

وقالت الناشطة السويدية أنها تعمل أيضًا على تنظيم تظاهرات متزامنة دعمًا للفلسطينيين في 44 دولة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أبحرت سفينة "مادلين" الشراعية، وعلى متنها ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، المعروف بدوره في مسلسل "صراع العروش"، ونحو 10 ناشطين آخرين مؤيدين للفلسطينيين، باتجاه قطاع غزة.

وصرح الناشطون بأنهم كانوا متجهين إلى القطاع شبه المعزول في مهمة إنسانية. واعتبرت السلطات الإسرائيلية هذا الإجراء "محاولة لإثارة غضب شعبي واسع وإثارة مشاعر معادية لإسرائيل في العالم"، على خلفية الصراع الدامي في قطاع غزة والأزمة الإنسانية فيه.

ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
اللحظات الأولى لانطلاق سفينة "حنظلة" نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
13 يوليو, 12:30 GMT
وكان من على متن سفينة "مادلين"، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن. وقد رُحِّل الناشطون لاحقًا إلى بلدانهم.
وفي 8 يونيو الماضي، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وصول السفينة إلى شواطئ قطاع غزة.
إسرائيل تعلن ترحيل الناشطة غريتا ثونبرغ... صور
الحكومة الإسرائيلية تعلن السيطرة على القارب "مادلين"
