جينيفر لوبيز تواجه صرصورا بشجاعة على خشبة المسرح.. فيديو
جينيفر لوبيز تواجه صرصورا بشجاعة على خشبة المسرح.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عندما زحف صرصور على رقبتها، أثناء إحيائها حفلا غنائيا بكازاخستان، أمس الأحد.
جينيفر لوبيز تواجه صرصورا بشجاعة على خشبة المسرح.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عندما زحف صرصور على رقبتها، أثناء إحيائها حفلا غنائيا بكازاخستان، أمس الأحد.
وكانت المغنية اللاتينية في منتصف أدائها، عندما زحف صرصور ضخم على ملابسها باتجاه رقبتها.
وبدلًا من الذعر، حافظت لوبيز على هدوئها التام، وما أن وصل الصرصور إلى رقبتها حتى قامت بإمساكه بسلاسة وألقته بعيدًا، لتلقى تصفيقًا شديدًا من جانب الجمهور.
وعلّقت جينيفر لوبيز، للحضور عن الصرصور، قائلة: "لقد كان يدغدغني"، وهي تبتسم، قبل أن تواصل أدائها.
