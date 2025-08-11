https://sarabic.ae/20250811/جينيفر-لوبيز-تواجه-صرصورا-بشجاعة-على-خشبة-المسرح-فيديو-1103594269.html
جينيفر لوبيز تواجه صرصورا بشجاعة على خشبة المسرح.. فيديو
جينيفر لوبيز تواجه صرصورا بشجاعة على خشبة المسرح.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عندما زحف صرصور على رقبتها، أثناء إحيائها حفلا غنائيا بكازاخستان، أمس الأحد. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T09:07+0000
2025-08-11T09:07+0000
2025-08-11T09:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/16/1023581684_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_5b5a5fdfe3de641d26cded4b05dfa8ea.jpg
وكانت المغنية اللاتينية في منتصف أدائها، عندما زحف صرصور ضخم على ملابسها باتجاه رقبتها.وبدلًا من الذعر، حافظت لوبيز على هدوئها التام، وما أن وصل الصرصور إلى رقبتها حتى قامت بإمساكه بسلاسة وألقته بعيدًا، لتلقى تصفيقًا شديدًا من جانب الجمهور.وعلّقت جينيفر لوبيز، للحضور عن الصرصور، قائلة: "لقد كان يدغدغني"، وهي تبتسم، قبل أن تواصل أدائها.
https://sarabic.ae/20250626/اكتشاف-صرصور-متحجر-داخل-كهرمان-عمره-40-مليون-عام-في-روسيا-فيديو--1102109153.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/16/1023581684_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_605c059068e031fc6563ffea7c087934.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
جينيفر لوبيز تواجه صرصورا بشجاعة على خشبة المسرح.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عندما زحف صرصور على رقبتها، أثناء إحيائها حفلا غنائيا بكازاخستان، أمس الأحد.
وكانت المغنية اللاتينية في منتصف أدائها، عندما زحف صرصور ضخم على ملابسها باتجاه رقبتها.
وبدلًا من الذعر، حافظت لوبيز على هدوئها التام، وما أن وصل الصرصور إلى رقبتها حتى قامت بإمساكه بسلاسة وألقته بعيدًا، لتلقى تصفيقًا شديدًا من جانب الجمهور.
وعلّقت جينيفر لوبيز، للحضور عن الصرصور، قائلة: "لقد كان يدغدغني"، وهي تبتسم، قبل أن تواصل أدائها.