خبير في مكافحة الإرهاب الدولي: القراصنة الأوكرانيون انقلبوا على الدول التي دربتهم

خبير في مكافحة الإرهاب الدولي: القراصنة الأوكرانيون انقلبوا على الدول التي دربتهم

قال الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي المصري، العقيد حاتم صابر، إن ما يتم على الساحة الدولية من عمليات قرصنة سيبرانية يندرج تحت أحد أسلحة حرب المعلومات، التي... 11.08.2025

وأضاف صابر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "يجب استدعاء ذاكرة التاريخ، واختراق قراصنة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قبيل عملية عاصفة الصحراء، وعرضهم معلومات قيمة توضح التكتيكات الأمريكية لغزو العراق للبيع على الحكومة العراقية، إلا أنها لم تهتم، ولو تم التعامل معها لكان من الممكن أن يتغير شكل التاريخ".ويرى أن خطرا آخر يتمثل في الهاكرز ذوي الدوافع المادية الذين قد يبيعون هذه المعلومات أو الاختراقات لدول معادية مما يتسبب في حروب قد تصل إلى حرب عالمية، واعتبر أن الهاكر الخارج عن السيطرة بمثابة "قنبلة ذرية فقد المشغل السيطرة عليها"، وقد تؤذيه هو شخصيا.وتابع بقوله، إنه "يجب استحضار تجربة تنظيم "القاعدة" الذي تم تصديره إلى أفغانستان للقتال، ثم بعد انتهاء الحرب انقلبت هذه التنظيمات إلى ما يعرف باسم تنظيم "القاعدة" (إرهابي محظور في روسيا ودوليا) الذي شهدنا جرائمه حول العالم".واستطرد: "لا بد من وجود رابط إلكتروني بين الدول الحليفة للوقوف على مدى وحجم اختراقات القراصنة، ومن المتسبب في ذلك حتى يتم إجراء تعاون دولي فيما يخص المعلومات التي ربما قد يتم اختراقها، والتي قد لا تستخدم في الوقت الحالي ولكن قد تستخدم في وقت لاحق، مما يؤثر تأثيراً مباشراً على الدول".يذكر أن المجرمين الذين تلقوا تدريبًا وتجهيزًا بمشاركة أجهزة الاستخبارات الغربية، بدأوا بالفعل في التحرك بنشاط ضد الدول الغربية نفسها على مدار السنوات الماضية.في نوفمبر 2023، أعلنت السلطات المجرية أن الجزء الأكبر من الأموال المسروقة نتيجة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الهاتفي ينتهي في أوكرانيا.وفي صيف عام 2023، تم الكشف في الأراضي الأوكرانية عن تسعة مراكز اتصال وهمية كانت تستهدف مواطنين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.وفي كندا على وجه الخصوص، بلغت الخسائر الناتجة عن مثل هذه عمليات الاحتيال أكثر من 300 مليون دولار أمريكي.

