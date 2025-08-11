https://sarabic.ae/20250811/دراسة-الفلفل-الحار-قد-يقلل-مخاطر-سكري-الحمل-1103608820.html
دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل
دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الفلفل الحار بانتظام قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل لدى النساء. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T14:32+0000
2025-08-11T14:32+0000
2025-08-11T14:32+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081994453_0:0:1512:850_1920x0_80_0_0_f01cbd66f5ac6be677d03774523a6a74.jpg
وأوضحت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة واحدة على الأقل شهريا سجلن انخفاضا ملحوظا في احتمالية إصابتهن بسكري الحمل بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 7.4% لدى النساء اللاتي لم يتناولنه، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية، متابعة 1397 امرأة حاملا، حيث ركزت على استهلاكهن للفلفل الحار وتأثيره على مستويات السكر في الدم، خاصة خلال الثلث الأخير من الحمل. وأرجع الباحثون هذه الفائدة إلى مركب "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن طعمه الحار واللاذع.ويعرف سكري الحمل بأنه حالة مرضية تنجم عن اضطراب هرمونات الحمل التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لعيادة "كليفلاند". وفي حال عدم السيطرة على ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، قد تزداد مخاطر صحية على الأم، مثل تسمم الحمل أو الحاجة إلى الولادة القيصرية. كما يمكن أن يؤثر على الجنين، مما يزيد من احتمالية الولادة المبكرة، وزيادة الوزن غير الطبيعية، وصعوبات التنفس، أو الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحقاً في الحياة.وتشير هذه النتائج إلى أن إضافة الفلفل الحار إلى النظام الغذائي للنساء الحوامل قد تكون خطوة بسيطة وفعالة لتعزيز صحتهن وصحة أطفالهن، مع ضرورة استشارة الأطباء لضمان التوازن الغذائي والسلامة.
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-ما-تفعله-الشاشات-بقلوب-الأطفال-والمراهقين-1103585291.html
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-سبب-شعورنا-بالانتعاش-عند-التعرض-لنسمة-باردة-1103579041.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081994453_0:0:1344:1007_1920x0_80_0_0_dd3289e1ee427a2a6b3355848872d208.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الفلفل الحار بانتظام قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل لدى النساء.
وأوضحت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة واحدة على الأقل شهريا سجلن انخفاضا ملحوظا في احتمالية إصابتهن بسكري الحمل بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 7.4% لدى النساء اللاتي لم يتناولنه، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية، متابعة 1397 امرأة حاملا، حيث ركزت على استهلاكهن للفلفل الحار وتأثيره على مستويات السكر
في الدم، خاصة خلال الثلث الأخير من الحمل.
وأرجع الباحثون هذه الفائدة إلى مركب "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن طعمه الحار واللاذع.
وأكد الدكتور شياو تشونغ وين، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن "دمج الفلفل الحار باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون جزءا من استراتيجية علاج سكري الحمل، إلى جانب التوصيات الطبية الأخرى مثل الفحص المبكر، التشخيص الدقيق، ممارسة الرياضة، وتناول الأدوية عند الحاجة".
ويعرف سكري الحمل بأنه حالة مرضية تنجم عن اضطراب هرمونات الحمل التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الإنسولين
، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لعيادة "كليفلاند".
وفي حال عدم السيطرة على ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، قد تزداد مخاطر صحية على الأم، مثل تسمم الحمل أو الحاجة إلى الولادة القيصرية.
كما يمكن أن يؤثر على الجنين، مما يزيد من احتمالية الولادة المبكرة، وزيادة الوزن غير الطبيعية، وصعوبات التنفس، أو الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحقاً في الحياة.
وتشير هذه النتائج إلى أن إضافة الفلفل الحار إلى النظام الغذائي
للنساء الحوامل قد تكون خطوة بسيطة وفعالة لتعزيز صحتهن وصحة أطفالهن، مع ضرورة استشارة الأطباء لضمان التوازن الغذائي والسلامة.