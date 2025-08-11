دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250811/دراسة-الفلفل-الحار-قد-يقلل-مخاطر-سكري-الحمل-1103608820.html
دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل
دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الفلفل الحار بانتظام قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل لدى النساء. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T14:32+0000
2025-08-11T14:32+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081994453_0:0:1512:850_1920x0_80_0_0_f01cbd66f5ac6be677d03774523a6a74.jpg
وأوضحت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة واحدة على الأقل شهريا سجلن انخفاضا ملحوظا في احتمالية إصابتهن بسكري الحمل بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 7.4% لدى النساء اللاتي لم يتناولنه، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية، متابعة 1397 امرأة حاملا، حيث ركزت على استهلاكهن للفلفل الحار وتأثيره على مستويات السكر في الدم، خاصة خلال الثلث الأخير من الحمل. وأرجع الباحثون هذه الفائدة إلى مركب "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن طعمه الحار واللاذع.ويعرف سكري الحمل بأنه حالة مرضية تنجم عن اضطراب هرمونات الحمل التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لعيادة "كليفلاند". وفي حال عدم السيطرة على ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، قد تزداد مخاطر صحية على الأم، مثل تسمم الحمل أو الحاجة إلى الولادة القيصرية. كما يمكن أن يؤثر على الجنين، مما يزيد من احتمالية الولادة المبكرة، وزيادة الوزن غير الطبيعية، وصعوبات التنفس، أو الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحقاً في الحياة.وتشير هذه النتائج إلى أن إضافة الفلفل الحار إلى النظام الغذائي للنساء الحوامل قد تكون خطوة بسيطة وفعالة لتعزيز صحتهن وصحة أطفالهن، مع ضرورة استشارة الأطباء لضمان التوازن الغذائي والسلامة.
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-ما-تفعله-الشاشات-بقلوب-الأطفال-والمراهقين-1103585291.html
https://sarabic.ae/20250810/دراسة-توضح-سبب-شعورنا-بالانتعاش-عند-التعرض-لنسمة-باردة-1103579041.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081994453_0:0:1344:1007_1920x0_80_0_0_dd3289e1ee427a2a6b3355848872d208.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

دراسة: الفلفل الحار قد يقلل مخاطر سكري الحمل

14:32 GMT 11.08.2025
© AP Photo / LM Oteroالحمل
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / LM Otero
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الفلفل الحار بانتظام قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل لدى النساء.
وأوضحت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة واحدة على الأقل شهريا سجلن انخفاضا ملحوظا في احتمالية إصابتهن بسكري الحمل بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 7.4% لدى النساء اللاتي لم يتناولنه، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية، متابعة 1397 امرأة حاملا، حيث ركزت على استهلاكهن للفلفل الحار وتأثيره على مستويات السكر في الدم، خاصة خلال الثلث الأخير من الحمل.
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مجتمع
دراسة توضح ما تفعله الشاشات بقلوب الأطفال والمراهقين
أمس, 20:46 GMT
وأرجع الباحثون هذه الفائدة إلى مركب "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن طعمه الحار واللاذع.

وأكد الدكتور شياو تشونغ وين، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن "دمج الفلفل الحار باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون جزءا من استراتيجية علاج سكري الحمل، إلى جانب التوصيات الطبية الأخرى مثل الفحص المبكر، التشخيص الدقيق، ممارسة الرياضة، وتناول الأدوية عند الحاجة".

ويعرف سكري الحمل بأنه حالة مرضية تنجم عن اضطراب هرمونات الحمل التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لعيادة "كليفلاند".
وفي حال عدم السيطرة على ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، قد تزداد مخاطر صحية على الأم، مثل تسمم الحمل أو الحاجة إلى الولادة القيصرية.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مجتمع
دراسة توضح سبب شعورنا بالانتعاش عند التعرض لنسمة باردة
أمس, 17:03 GMT
كما يمكن أن يؤثر على الجنين، مما يزيد من احتمالية الولادة المبكرة، وزيادة الوزن غير الطبيعية، وصعوبات التنفس، أو الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحقاً في الحياة.
وتشير هذه النتائج إلى أن إضافة الفلفل الحار إلى النظام الغذائي للنساء الحوامل قد تكون خطوة بسيطة وفعالة لتعزيز صحتهن وصحة أطفالهن، مع ضرورة استشارة الأطباء لضمان التوازن الغذائي والسلامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала