لقاء أردني سوري أمريكي في عمان يرسم ملامح مرحلة جديدة في الملف السوري

وسيشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، وتوماس باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن لدى تركيا، إلى جانب وفود رسمية من الدول الثلاث، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية.اجتماعات ثنائيةومن المقرر أن يجري الصفدي، على هامش الاجتماع، محادثات ثنائية منفصلة مع كل من الشيباني وباراك، لبحث أوجه التعاون الثنائي وملفات إقليمية ذات صلة بالوضع السوري، وفقا للوزارة.أجندة اللقاءوأضافت الوزارة أن الاجتماع "سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث".وأوضحت أن "اللقاء استكمالًا للمباحثات التي جرت في عمّان، منتصف تموز (يوليو) الماضي"، والتي ركزت على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وفتح قنوات تعاون لمعالجة تداعيات الأزمة هناك.أنباء عن تعزيزات عسكرية سورية إلى شرقي البلاديأتي ذلك على خلفية تداول وسائل إعلام ألمانية، عن قيام الحكومة السورية، يوم أمس الأحد، بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب الشرقي والرقة شمال شرقي سوريا.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر مطّلعة، أن "وزارة الدفاع السورية أرسلت اليوم (يوم أمس الأحد)، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر في ريف حلب الشرقي، وتعزيزات عسكرية أخرى وصلت إلى منطقة الزملة في ريف الرقة الجنوبي من مرتبات الفرقة 60 و76 التابعة لوزارة الدفاع".وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمائها، أن "التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى منطقة سد تشرين ودير حافر والزملة، جاءت بعد التعديات وتعرض قوات وزارة الدفاع لاستهداف متكرر من قبل قوات سوريا الديمقراطية " قسد"".نفي حكومي سوريوبدورها أصدرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، بيانا جاء فيه: "تناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لأحد تدريبات الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب (شمالي سوريا)، وجرى تداولها على أنها تحركات عسكرية جديدة، وإزاء ذلك نوضح أن ما ورد في "تلفزيون العربي" وعدد من وسائل الإعلام، التي نقلت عنه بهذا الخصوص غير دقيق ولا يعكس الواقع".أحداث السويداء أحد المحاور الممكن حضورها على الطاولةالجدير بالذكر احتمالية مناقشة أحداث العنف الأخيرة، التي حصلت في محافظة السويداء بحضور عدد من وجهاء المحافظة، خصوصا بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لإحداث العنف، لمشاهد من داخل إحدى المستشفيات أظهرت لقطات قاسية لقتل وتعذيب تعرض لها الكادر الطبي في المستشفى.وفي بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يوم أمس الأحد، دعا مجلس الأمن الدولي إلى "الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا".تمهيد للقاء موسع مع وجهاء السويداءكشفت وسائل إعلام عربية عن تحضيرات لاجتماع يجمع الحكومة السورية ووجهاء من محافظة السويداء في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بدعم إقليمي ودولي، مع مساع لإشراك الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، ووجهاء العائلات وقادة الفصائل في المحافظة.

