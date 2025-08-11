عربي
مصدر: تركيا تتوقع استمرار المباحثات الروسية الأمريكية بعد قمة بوتين وترامب
مصدر: تركيا تتوقع استمرار المباحثات الروسية الأمريكية بعد قمة بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تتوقع استئناف الحوار بين موسكو وواشنطن، عقب الاجتماع المرتقب للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T04:18+0000
2025-08-11T05:04+0000
أخبار تركيا اليوم
ترامب
فلاديمير بوتين
لقاء ترامب وبوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_0:0:1830:1029_1920x0_80_0_0_064f9d347569cb2deb9ce1da7a7bb153.jpg
وقال المصدر التركي لـ"سبوتنيك": "لا نعرف تفاصيل موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات، لكن الجانب التركي أعلن، على أعلى مستوى، استعداده لتقديم أي وساطة".وتابع: "لذلك، نتوقع استمرار الحوار الذي أعقب المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، على أعلى مستوى".ويوم أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب، على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
مصدر: تركيا تتوقع استمرار المباحثات الروسية الأمريكية بعد قمة بوتين وترامب

04:18 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 11.08.2025)
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تتوقع استئناف الحوار بين موسكو وواشنطن، عقب الاجتماع المرتقب للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وقال المصدر التركي لـ"سبوتنيك": "لا نعرف تفاصيل موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات، لكن الجانب التركي أعلن، على أعلى مستوى، استعداده لتقديم أي وساطة".

وأضاف: "لقد أصبحت تركيا، وتحديدا إسطنبول، دولة وسيطة في حل المشكلات على نطاق عالمي".

وتابع: "لذلك، نتوقع استمرار الحوار الذي أعقب المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، على أعلى مستوى".
ويوم أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب، على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
