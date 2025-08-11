https://sarabic.ae/20250811/مصدر-تركيا-تتوقع-استمرار-المباحثات-الروسية-الأمريكية-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103587371.html
مصدر: تركيا تتوقع استمرار المباحثات الروسية الأمريكية بعد قمة بوتين وترامب
04:18 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 11.08.2025)
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تتوقع استئناف الحوار بين موسكو وواشنطن، عقب الاجتماع المرتقب للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وقال المصدر التركي لـ"سبوتنيك": "لا نعرف تفاصيل موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات، لكن الجانب التركي أعلن، على أعلى مستوى، استعداده لتقديم أي وساطة
".
وأضاف: "لقد أصبحت تركيا، وتحديدا إسطنبول، دولة وسيطة في حل المشكلات على نطاق عالمي".
وتابع: "لذلك، نتوقع استمرار الحوار الذي أعقب المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، على أعلى مستوى".
ويوم أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب، على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.