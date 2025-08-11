عربي
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، رفض بلاده القاطع "لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية وتكريس الاحتلال"، محذرًا من خطورته، ودعا الاتحاد الأوروبي للتحرك لوقف التصعيد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والذي تناول التطورات في قطاع غزة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وشدد عبد العاطي على "ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار"، داعيًا الاتحاد الأوروبى "للتحرك سريعا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".
كما أكد على رفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للفلسطينيين، واعتبر الانتهاكات الإسرائيلية خرقا للقانون الدولي، مثمّنًا تعليق ألمانيا صادرات السلاح لإسرائيل.
واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله بنظيره الألماني، جهود القاهرة لإدخال المساعدات لغزة، وانتقد العقبات الإسرائيلية، مشيرًا إلى ترتيبات استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار في القطاع.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل
أمس, 09:15 GMT
ونقل بيان وزارة الخارجية المصرية عن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، تقديره لجهود مصر، وأكد رغبة بلاده في المشاركة بالمؤتمر ورعايته، متفقًا على خطورة التصعيد الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".

وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
نتنياهو يهاتف ترامب لبحث "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة
أمس, 20:26 GMT
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة، وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل "حماس" ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
