مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، رفض بلاده القاطع "لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية وتكريس الاحتلال"، محذرًا من خطورته، ودعا الاتحاد...
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والذي تناول التطورات في قطاع غزة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وشدد عبد العاطي على "ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار"، داعيًا الاتحاد الأوروبى "للتحرك سريعا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".كما أكد على رفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للفلسطينيين، واعتبر الانتهاكات الإسرائيلية خرقا للقانون الدولي، مثمّنًا تعليق ألمانيا صادرات السلاح لإسرائيل.واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله بنظيره الألماني، جهود القاهرة لإدخال المساعدات لغزة، وانتقد العقبات الإسرائيلية، مشيرًا إلى ترتيبات استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار في القطاع.ونقل بيان وزارة الخارجية المصرية عن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، تقديره لجهود مصر، وأكد رغبة بلاده في المشاركة بالمؤتمر ورعايته، متفقًا على خطورة التصعيد الإسرائيلي.وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل "حماس" ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، رفض بلاده القاطع "لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية وتكريس الاحتلال"، محذرًا من خطورته، ودعا الاتحاد الأوروبي للتحرك لوقف التصعيد.
وشدد عبد العاطي على "ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار"، داعيًا الاتحاد الأوروبى "للتحرك سريعا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".
كما أكد على رفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للفلسطينيين، واعتبر الانتهاكات الإسرائيلية خرقا للقانون الدولي، مثمّنًا تعليق ألمانيا صادرات السلاح لإسرائيل.
واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله بنظيره الألماني، جهود القاهرة لإدخال المساعدات لغزة، وانتقد العقبات الإسرائيلية، مشيرًا إلى ترتيبات استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار في القطاع.
ونقل بيان وزارة الخارجية المصرية عن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، تقديره لجهود مصر، وأكد رغبة بلاده في المشاركة بالمؤتمر ورعايته، متفقًا على خطورة التصعيد الإسرائيلي.
وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
