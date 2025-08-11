عربي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه تهديدا لخامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء
سبوتنيك عربي
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيرا إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لاستهدافه.
جاء ذلك ردا على صورة نشرتها إيران عبر وسائل الإعلام، تُظهر كبار المسؤولين الإسرائيليين كأهداف "للتصفية". وأضاف في إشارة إلى عمليات الاغتيال الإسرائيلية: "من قُتلوا في عملية 'الزفاف الأحمر' في انتظاره"، في تلميح إلى استهداف قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني وعلماء إيرانيين في عمليات سابقة.وكان كاتس يشير بكلمة "الطنين" إلى صوت الطائرات المسيرة التي تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية، والتي تُعرف بصوتها الخافت أثناء التحليق، والتي ارتبطت بتنفيذ اغتيالات دقيقة.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه تهديدا لخامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مشيرا إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لاستهدافه.
جاء ذلك ردا على صورة نشرتها إيران عبر وسائل الإعلام، تُظهر كبار المسؤولين الإسرائيليين كأهداف "للتصفية".

ونشر كاتس تعليقا عبر منصة "إكس"، قائلا: "أنصح الديكتاتور الإيراني خامنئي، عندما يغادر مخبأه، أن يرفع نظره إلى السماء بين الحين والآخر ويستمع جيدا لأي طنين"، وفق كلماته.

وأضاف في إشارة إلى عمليات الاغتيال الإسرائيلية: "من قُتلوا في عملية 'الزفاف الأحمر' في انتظاره"، في تلميح إلى استهداف قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني وعلماء إيرانيين في عمليات سابقة.
وكان كاتس يشير بكلمة "الطنين" إلى صوت الطائرات المسيرة التي تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية، والتي تُعرف بصوتها الخافت أثناء التحليق، والتي ارتبطت بتنفيذ اغتيالات دقيقة.

يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
