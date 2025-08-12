عربي
إعلام: أزمة علنية تهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان
إعلام: أزمة علنية تهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلافات قد تفاقمت بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير، لتدخل مرحلة تصعيد غير مسبوقة، بعد أن رفض كاتس استقبال زامير في مكتبه، رغم وصول الأخير "بعد تنسيق مسبق"، بحجة انشغاله في اجتماع.
وأضافت تلك الوسائل أن زامير كان يهدف من زيارته مناقشة التعيينات العسكرية العليا مع كاتس، في ظل توترات متصاعدة داخل المؤسسة العسكرية بشأن الترقيات والتعيينات.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
تجهيز 6 فرق لاحتلال غزة... المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوافق وزامير "يخرج عن صمته"
8 أغسطس, 06:37 GMT
وأشارت إلى أن رفض كاتس استقبال زامير يعكس عمق الخلاف حول هذه القضية.
من جانبها، نقلت وسيلة إعلام غربية أن كاتس وبّخ زامير، فيما أصدرت وزارة الدفاع بيانا أكدت فيه أن المداولات التي أجراها رئيس الأركان حول التعيينات تمت "دون تنسيق أو موافقة مسبقة" من الوزير، واصفةً ذلك بـ"انتهاك للإجراءات المتعارف عليها".
وأضاف البيان أن كاتس "لن يناقش أو يوافق على أي تعيينات تم تداولها أو نشرها دون موافقته".
في المقابل، ردّ الجيش الإسرائيلي ببيان أكد فيه أن رئيس الأركان هو "السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق"، موضحا أن زامير يتخذ قرارات التعيينات ومن ثم يعرضها على الوزير للموافقة.
ويأتي هذا الخلاف، وفق التصريحات الرسمية، في وقت تشهد فيه العلاقة بين رئيس الأركان وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توترا مستمرا منذ أسبوعين، على خلفية الخطوات المستقبلية للعملية العسكرية في غزة، التي تهدف إلى تحرير الرهائن المتبقين وهزيمة حركة "حماس".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إسرائيل تدرس إلغاء خطة احتلال غزة مقابل تنازلات من "حماس"
أمس, 23:28 GMT
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1219 شخصا وفقا لبيانات رسمية.
وفي المقابل، ردّت إسرائيل بحرب دامية لا تزال مستمرة، أودت بحياة أكثر من 60,332 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وبعد نحو 22 شهرا من الحرب، تواجه غزة خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.
