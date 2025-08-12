https://sarabic.ae/20250812/إعلام-أزمة-علنية-تهز-المؤسسة-العسكرية-الإسرائيلية-وزير-الدفاع-يرفض-لقاء-رئيس-الأركان-1103663625.html

إعلام: أزمة علنية تهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان

إعلام: أزمة علنية تهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلافات قد تفاقمت بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير، لتدخل مرحلة تصعيد غير مسبوقة، بعد أن رفض... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T20:22+0000

2025-08-12T20:22+0000

2025-08-12T20:22+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg

وأضافت تلك الوسائل أن زامير كان يهدف من زيارته مناقشة التعيينات العسكرية العليا مع كاتس، في ظل توترات متصاعدة داخل المؤسسة العسكرية بشأن الترقيات والتعيينات.وأشارت إلى أن رفض كاتس استقبال زامير يعكس عمق الخلاف حول هذه القضية. من جانبها، نقلت وسيلة إعلام غربية أن كاتس وبّخ زامير، فيما أصدرت وزارة الدفاع بيانا أكدت فيه أن المداولات التي أجراها رئيس الأركان حول التعيينات تمت "دون تنسيق أو موافقة مسبقة" من الوزير، واصفةً ذلك بـ"انتهاك للإجراءات المتعارف عليها".في المقابل، ردّ الجيش الإسرائيلي ببيان أكد فيه أن رئيس الأركان هو "السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق"، موضحا أن زامير يتخذ قرارات التعيينات ومن ثم يعرضها على الوزير للموافقة. ويأتي هذا الخلاف، وفق التصريحات الرسمية، في وقت تشهد فيه العلاقة بين رئيس الأركان وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توترا مستمرا منذ أسبوعين، على خلفية الخطوات المستقبلية للعملية العسكرية في غزة، التي تهدف إلى تحرير الرهائن المتبقين وهزيمة حركة "حماس".واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1219 شخصا وفقا لبيانات رسمية.وفي المقابل، ردّت إسرائيل بحرب دامية لا تزال مستمرة، أودت بحياة أكثر من 60,332 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بحسب وزارة الصحة في غزة. وبعد نحو 22 شهرا من الحرب، تواجه غزة خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.

https://sarabic.ae/20250808/تجهيز-6-فرق-مقاتلة-إسرائيل-تقرر-احتلال-غزة-وزامير-يخرج-عن-صمته-1103501539.html

https://sarabic.ae/20250811/إسرائيل-تدرس-إلغاء-خطة-السيطرة-على-غزة-مقابل-تنازلات-من-حماس-1103620823.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار الشرق الأوسط