اكتشاف قد يحمينا من الأخطار المميتة للحساسية الغذائية
اكتشاف قد يحمينا من الأخطار المميتة للحساسية الغذائية
كشفت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، أن دواءً يُستخدم عادةً لعلاج الربو، يُدعى "زايليوتن" (Zileuton)، قد يقدم حماية غير متوقعة ضد المضاعفات الخطيرة
وأظهرت التجارب، التي أُجريت على فئران، أن هذا الدواء نجح في منع ردود الفعل التحسسية الشديدة لدى 95% من الفئران المصابة بحساسية الفول السوداني.وركّزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس"، على دور جين "دي بي إي بي 1"، الذي يتحكم في إنتاج مواد التهابية تُسمى الـ"ليوكوترايينات" في الأمعاء، والتي تُسهم في الحساسية المفرطة القاتلة.وبفضل قدرة "زايليوتن" (Zileuton)، على تثبيط هذه المواد، يُعتبر مرشحًا واعدًا للوقاية من الحساسية الغذائية. ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة، خاصة أن الخيارات العلاجية الحالية للحساسية الغذائية محدودة وغير مناسبة للجميع، ما يجعل "زايليوتن" (Zileuton)، خيارًا محتملًا للاستخدام الوقائي مستقبلًا.
كشفت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، أن دواءً يُستخدم عادةً لعلاج الربو، يُدعى "زايليوتن" (Zileuton)، قد يقدم حماية غير متوقعة ضد المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الحساسية الغذائية.
وأظهرت التجارب، التي أُجريت على فئران، أن هذا الدواء نجح في منع ردود الفعل التحسسية الشديدة لدى 95% من الفئران المصابة بحساسية الفول السوداني.
وركّزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس"، على دور جين "دي بي إي بي 1"، الذي يتحكم في إنتاج مواد التهابية تُسمى الـ"ليوكوترايينات" في الأمعاء، والتي تُسهم في الحساسية المفرطة القاتلة.
وبفضل قدرة "زايليوتن" (Zileuton)، على تثبيط هذه المواد، يُعتبر مرشحًا واعدًا للوقاية من الحساسية الغذائية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت تجارب سريرية على البشر لتأكيد فعالية الدواء.
ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة، خاصة أن الخيارات العلاجية الحالية للحساسية الغذائية محدودة وغير مناسبة للجميع، ما يجعل "زايليوتن" (Zileuton)، خيارًا محتملًا للاستخدام الوقائي مستقبلًا.
