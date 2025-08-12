https://sarabic.ae/20250812/الإمارات-تنفذ-الإنزال-الجوي-الـ69-وتدخل-500-طن-من-المساعدات-الغذائية-إلى-غزة--1103662035.html
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ69 وتدخل 500 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة
نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عملية الإنزال الجوي الـ69 ضمن مبادرة "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة...
وشملت العملية إيصال مواد غذائية أساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وفي سياق متصل، عبرت 20 شاحنة محملة بنحو 500 طن من المواد الغذائية إلى القطاع عبر المعابر البرية، ضمن جهود متواصلة لتأمين الإمدادات الحيوية برا وجوا.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عملية الإنزال الجوي الـ69 ضمن مبادرة "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية ومشاركة دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، في خطوة جديدة لدعم سكان قطاع غزة.
وشملت العملية إيصال مواد غذائية
أساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي سياق متصل، عبرت 20 شاحنة محملة بنحو 500 طن من المواد الغذائية إلى القطاع عبر المعابر البرية، ضمن جهود متواصلة لتأمين الإمدادات الحيوية برا وجوا.
ووصل إجمالي المساعدات التي أُنزلت جوا إلى أكثر من 3924 طنا، تشمل مواد غذائية ومستلزمات أساسية، ما يعكس التزام الإمارات الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الأزمات.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة
وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.