https://sarabic.ae/20250812/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-إسرائيل-بالسماح-بمرور-جميع-شحنات-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة--1103655541.html

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

سبوتنيك عربي

أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء القيود الجديدة التي تفرضها إسرائيل على عمل المنظمات غير... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T15:18+0000

2025-08-12T15:18+0000

2025-08-12T15:18+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102538/01/1025380160_0:187:2001:1312_1920x0_80_0_0_2df4ea8bc85013bc1554736479e699e8.jpg

وأكدت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه القيود ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة في الوقت الراهن. وكانت كالاس قد حذرت، أمس الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن.وكتبت كالاس، أمس الاثنين، على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وأدانت كالاس قتل إسرائيل لصحفيين من قناة "الجزيرة" في غارة جوية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بما في ذلك المراسل أنس الشريف، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجمات على الصحفيين وحرية الصحافة".وتواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بعد غارة جوية بالقرب من أكبر مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل ستة صحفيين فلسطينيين - بينهم مراسلان مخضرمان من الجزيرة - فيما وصفته سلطات غزة وجماعات حرية الصحافة بمحاولة متعمدة لإسكات التقارير الصحفية قبل احتلال كامل مخطط لمدينة غزة. وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية قد أفادت، الأحد الماضي، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع. وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة". بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250812/كأم-لا-تتحمل-المشهد-مادونا-تدعو-بابا-الفاتيكان-لزيارة-غزة-قبل-فوات-الأوان-1103628389.html

https://sarabic.ae/20250812/الجيش-الإسرائيلي-معظم-وفيات-الجوع-في-غزة-كانت-لأشخاص-يعانون-من-أمراض-مزمنة-1103628008.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط