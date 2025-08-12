عربي
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة
وأكدت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه القيود ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة في الوقت الراهن. وكانت كالاس قد حذرت، أمس الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن.وكتبت كالاس، أمس الاثنين، على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.وأدانت كالاس قتل إسرائيل لصحفيين من قناة "الجزيرة" في غارة جوية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بما في ذلك المراسل أنس الشريف، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجمات على الصحفيين وحرية الصحافة".وتواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بعد غارة جوية بالقرب من أكبر مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل ستة صحفيين فلسطينيين - بينهم مراسلان مخضرمان من الجزيرة - فيما وصفته سلطات غزة وجماعات حرية الصحافة بمحاولة متعمدة لإسكات التقارير الصحفية قبل احتلال كامل مخطط لمدينة غزة. وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية قد أفادت، الأحد الماضي، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع. وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة". بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250812/كأم-لا-تتحمل-المشهد-مادونا-تدعو-بابا-الفاتيكان-لزيارة-غزة-قبل-فوات-الأوان-1103628389.html
https://sarabic.ae/20250812/الجيش-الإسرائيلي-معظم-وفيات-الجوع-في-غزة-كانت-لأشخاص-يعانون-من-أمراض-مزمنة-1103628008.html
قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء القيود الجديدة التي تفرضها إسرائيل على عمل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
وأكدت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هذه القيود ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة في الوقت الراهن.
ودعت كالاس السلطات الإسرائيلية إلى السماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية، ورفع أي عوائق تحول دون عمل الجهات الإنسانية الأساسية، لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين في القطاع.
وكانت كالاس قد حذرت، أمس الاثنين، من أن الحرب الإسرائيلية في غزة تزداد خطورة، مؤكدة أن الحل العسكري غير ممكن.
أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
"كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
09:17 GMT
وكتبت كالاس، أمس الاثنين، على منصة "إكس": "لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وقالت كالاس إن "أولويات الاتحاد الأوروبي تظل تقديم الدعم الإنساني وضمان وصول المساعدات للمنظمات غير الحكومية، وحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة وتحسين توزيعها".
وأدانت كالاس قتل إسرائيل لصحفيين من قناة "الجزيرة" في غارة جوية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بما في ذلك المراسل أنس الشريف، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجمات على الصحفيين وحرية الصحافة".
وتواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بعد غارة جوية بالقرب من أكبر مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل ستة صحفيين فلسطينيين - بينهم مراسلان مخضرمان من الجزيرة - فيما وصفته سلطات غزة وجماعات حرية الصحافة بمحاولة متعمدة لإسكات التقارير الصحفية قبل احتلال كامل مخطط لمدينة غزة.
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الجيش الإسرائيلي: معظم وفيات الجوع في غزة كانت لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة
08:46 GMT
وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية قد أفادت، الأحد الماضي، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي ذاته الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهما إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
