"الزيارة الأربعينية".. مواكب عراقية تقدم موائد طعام مجانية للزوار من مختلف دول العالم

على امتداد ما يقارب 500 كيلومتر، تمتد واحدة من أضخم وأطول موائد الطعام المجانية في العالم، لتتحول إلى مشهد إنساني وروحي فريد خلال أيام "زيارة أربعينية الحسين"... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وامتدت موائد الطعام من العاصمة بغداد مرورا بالمحافظات الجنوبية وحتى البصرة، إضافة إلى طرق قادمة من شمال البلاد، تتقاطع جميعها عند وجهة واحدة وهي محافظة كربلاء.ولا تقتصر الخدمات على الطعام فقط، بل تشمل أماكن للاستراحة والنوم وخدمات طبية وإسعافات أولية، وحتى ورش صيانة للأحذية والمعدات البسيطة للزائرين، حيث يقدّر بعض المنظمين أن هذه المبادرة تطعم يوميا مئات الآلاف من الأشخاص، في أجواء مليئة بالتعاون والتطوع والإيثار.في المقابل، يرى الزائرون الذين يقطعون مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام نحو مرقد الإمام الحسين في كربلاء، في هذه الموائد رمزا للتكافل والوحدة، حيث تختفي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، ويجتمع الجميع على مائدة واحدة، في أكبر تظاهرة إنسانية من نوعها على مستوى العالم.الانتظار كل عامصاحب موكب على طريق بغداد – كربلاء، عبد الحسين المحمداوي، يقول لـ"سبوتنيك": "مع اقتراب كل شهر محرّم، يستعد العراقيون كما لو أنهم على موعد سنوي مع أسمى معاني الكرم والإيثار، حيث تنتشر "المواكب الحسينية" بخيمها ومحالها الجوالة، لتستقبل الزائرين المتجهين لإحياء الزيارة الأربعينية".خدمات من الواقع"الخدمة هنا لا تعرف الراحة"، هذا ما يقوله لـ"سبوتنيك"، حسن سعد ستار، صاحب موكب خدمي آخر، مضيفا: "كل شيء نقدمه من أموالنا الخاصة، دون أي دعم حكومي، لا ننام سوى ساعة واحدة يوميا، لكننا نبقى على مدار 24 ساعة نقدم الطعام بأعلى مستويات النظافة والجودة".من جهة أخرى، يؤكد أحد المتطوعين في المبادرة، أبو سيف، أن "هذه المواكب أصبحت أشبه بشريان إنساني ممتد بين المحافظات، فمنذ عشرة أيام ونحن نقدم الخدمات دون توقف"، مبينا أن "الزائرين ليسوا عراقيين فقط، بل يأتون من مختلف الدول العربية والأجنبية".وعلى طول هذا الطريق الروحي، لا يقتصر الأمر على تقديم الأرز والخبز التقليدي، بل تتنوع الموائد، حيث يقول سلمان محمد، صاحب أحد المواكب، لـ"سبوتنيك": "نقدم البرغر والبيتزا والكباب والدجاج وحتى الحلويات، وكلها مجانا للجميع، دون مقابل وعلى مدار اليوم".وعلى هذه الطرق المزدحمة، تتحول كيلومترات الإسفلت إلى أطول مائدة مفتوحة في العالم، حيث يجلس الغريب بجانب القريب، ويتشارك الجميع الخبز والماء والابتسامة، في مشهد يختصر روح التآخي والتعايش في العراق كل عام.

