https://sarabic.ae/20250812/الشرطة-الإيرانية-تعلن-اعتقال-21-ألف-مشتبه-به-خلال-الحرب-مع-إسرائيل-1103651512.html
الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل
الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال نحو 21 ألف مشتبه به خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل في شهر يونيو/ حزيران الماضي. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T13:53+0000
2025-08-12T13:53+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، سردار منتظر المهدي، أن تلك الاعتقالات تمت استنادا إلى بلاغات المواطنين وتعاونهم المتزايد مع الأجهزة الأمنية، وفقا لموقع "عصر إيران".كما بيّن المهدي أن شرطة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تعاملت مع أكثر من 5700 قضية جرائم إلكترونية، بينها الاحتيال وعمليات السحب غير المصرح بها، إضافة إلى متابعة عاجلة للهجوم على بورصة "نوبيتكس".وأشار إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى مركز الشرطة 110 ارتفع بنسبة 41% خلال هذه الفترة، ما يعكس زيادة وعي المواطنين ويقظتهم، حيث تم تلقي 7850 بلاغا عاما أسفرت عن هذه الاعتقالات.وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250728/تشمل-مخططات-لاغتيال-35-مسؤولا-إيران-تكشف-عن-إحباط-مؤامرة-غربية-شاملة-خلال-حرب-الـ12-يوما-1103117345.html
https://sarabic.ae/20250713/إيران-تكشف-عن-مفاجأة-وجدتها-في-أحذية-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قبل-حرب-الـ12-يوما-1102639549.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل

13:53 GMT 12.08.2025
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال نحو 21 ألف مشتبه به خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، سردار منتظر المهدي، أن تلك الاعتقالات تمت استنادا إلى بلاغات المواطنين وتعاونهم المتزايد مع الأجهزة الأمنية، وفقا لموقع "عصر إيران".
كما بيّن المهدي أن شرطة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تعاملت مع أكثر من 5700 قضية جرائم إلكترونية، بينها الاحتيال وعمليات السحب غير المصرح بها، إضافة إلى متابعة عاجلة للهجوم على بورصة "نوبيتكس".
وأشار إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى مركز الشرطة 110 ارتفع بنسبة 41% خلال هذه الفترة، ما يعكس زيادة وعي المواطنين ويقظتهم، حيث تم تلقي 7850 بلاغا عاما أسفرت عن هذه الاعتقالات.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
تشمل مخططات لاغتيال 35 مسؤولا.. إيران تكشف عن إحباط مؤامرة غربية شاملة خلال حرب الـ12 يوما
28 يوليو, 11:39 GMT
وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
إيران تكشف عن "مفاجأة" وجدتها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب الـ12 يوما
13 يوليو, 06:23 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
