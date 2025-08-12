https://sarabic.ae/20250812/الشرطة-الإيرانية-تعلن-اعتقال-21-ألف-مشتبه-به-خلال-الحرب-مع-إسرائيل-1103651512.html
الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال الحرب مع إسرائيل
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال نحو 21 ألف مشتبه به خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، سردار منتظر المهدي، أن تلك الاعتقالات تمت استنادا إلى بلاغات المواطنين وتعاونهم المتزايد مع الأجهزة الأمنية، وفقا لموقع
"عصر إيران".
كما بيّن المهدي أن شرطة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية تعاملت مع أكثر من 5700 قضية جرائم إلكترونية، بينها الاحتيال وعمليات السحب غير المصرح بها، إضافة إلى متابعة عاجلة للهجوم على بورصة "نوبيتكس".
وأشار إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى مركز الشرطة 110 ارتفع بنسبة 41% خلال هذه الفترة، ما يعكس زيادة وعي المواطنين ويقظتهم، حيث تم تلقي 7850 بلاغا عاما أسفرت عن هذه الاعتقالات.
وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.