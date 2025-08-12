https://sarabic.ae/20250812/علماء-يتتبعون-انفجارا-راديويا-سريعا-قريبا-من-بداية-الكون-1103623770.html
علماء يتتبعون انفجارا راديويا سريعا قريبا من "بداية الكون"
علماء يتتبعون انفجارا راديويا سريعا قريبا من "بداية الكون"
وفي ورقة بحثية من تأليف مانيشا كالب، من جامعة سيدني الأسترالية، أفاد فريقها البحثي باكتشاف انفجار راديوي (FRB 20240304B)، مصدره 3 مليارات سنة فقط بعد "الانفجار العظيم".ورُصدت هذه الانفجارات، لأول مرة في 4 مارس/ آذار 2024، بواسطة مصفوفة تلسكوبات "ميركات" الراديوية في جنوب أفريقيا، وما يجعل هذا الاكتشاف استثنائيا هو بعده الهائل على بعد نحو 3 مليارات سنة من "الانفجار العظيم".ومع ذلك، نجحت عمليات المتابعة باستخدام جهازي "نيركام" و"نيرسبيك" التابعين لمرصد "جيمس ويب" الفضائي، في الكشف عن المجرة المضيفة، والحصول على انزياح طيفي أحمر.ويصف هذا القياس بدقة أكبر مدى تمدد الإشارة الراديوية وتأخيرها بفعل الإلكترونات الحرة في الفضاء، والتي تعمل كبصمة تكشف عن المسافات الشاسعة التي قطعتها الإشارة.وباستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، حدد الفريق موقع الإشارة في مجرة متكتلة منخفضة الكتلة، وبما أن المجرة المضيفة حديثة العهد نسبيًا، وليست ضخمة جدا، وما تزال في طور تكوين النجوم، فإن وجود الانفجار الراديوي، يشير إلى أن أصلها يمكن أن يحدث خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا، مثل النجوم المغناطيسية الشابة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي.ومع دخول تلسكوبات الجيل التالي إلى الخدمة، تُشير اكتشافات مثل الانفجارالراديوي في الآونة الأخيرة، إلى مستقبل مثير، حيث تصبح هذه الإشارات العابرة رسلًا من ماضي الكون البعيد، ما يساعدنا على فهم كيفية تطور الكون من شبابه المبكر والفوضوي إلى الكون المنظم الذي نراه اليوم.
علماء يتتبعون انفجارا راديويا سريعا قريبا من "بداية الكون"
وفي ورقة بحثية من تأليف مانيشا كالب، من جامعة سيدني الأسترالية، أفاد فريقها البحثي باكتشاف انفجار راديوي (FRB 20240304B)، مصدره 3 مليارات سنة فقط بعد "الانفجار العظيم".
ورُصدت هذه الانفجارات، لأول مرة في 4 مارس/ آذار 2024، بواسطة مصفوفة تلسكوبات "ميركات" الراديوية في جنوب أفريقيا، وما يجعل هذا الاكتشاف استثنائيا هو بعده الهائل على بعد نحو 3 مليارات سنة من "الانفجار العظيم".
وهذا يعني أننا نرصد ضوءا سافر لأكثر من 11 مليار سنة ليصل إلى الأرض، وحاول الباحثون تحديد موقع المجرة المضيفة لهذا الانفجار الراديوي، باستخدام مراصد أرضية وبيانات أرشيفية، لكن ذلك لم يفلح.
ومع ذلك، نجحت عمليات المتابعة باستخدام جهازي "نيركام" و"نيرسبيك" التابعين لمرصد "جيمس ويب" الفضائي، في الكشف عن المجرة المضيفة، والحصول على انزياح طيفي أحمر.
وتشتت دفقة الموجات الراديوية بمعدل يقارب 2330 فرسخا فلكيا (وحدة قياس فلكية تستخدم لقياس المسافات الشاسعة بين الأجرام السماوية خارج المجموعة الشمسية) لكل سنتيمتر مكعب أثناء انتقالها عبر الفضاء، ما يشير إلى أن مصدرها بعيد جدًا.
ويصف هذا القياس بدقة أكبر مدى تمدد الإشارة الراديوية وتأخيرها بفعل الإلكترونات الحرة في الفضاء، والتي تعمل كبصمة تكشف عن المسافات الشاسعة التي قطعتها الإشارة.
ويضاعف هذا الاكتشاف مدى الانزياح الأحمر للنبضات الراديوية السريعة الموضعية، ويسبر الباريونات المتأيّنة عبر نحو 80% من تاريخ الكون.
وباستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، حدد الفريق موقع الإشارة في مجرة متكتلة منخفضة الكتلة، وبما أن المجرة المضيفة حديثة العهد نسبيًا، وليست ضخمة جدا، وما تزال في طور تكوين النجوم، فإن وجود الانفجار الراديوي، يشير إلى أن أصلها يمكن أن يحدث خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا، مثل النجوم المغناطيسية الشابة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت
" العلمي.
وهذا يدعم النظريات القائلة بأن الانفجارات الراديوية تنشأ من نجوم نيوترونية شديدة المغناطيسية تسمى النجوم المغناطيسية، وليس من عمليات تتطلب مليارات السنين لتتطور.
ومع دخول تلسكوبات الجيل التالي إلى الخدمة، تُشير اكتشافات مثل الانفجارالراديوي في الآونة الأخيرة، إلى مستقبل مثير، حيث تصبح هذه الإشارات العابرة رسلًا من ماضي الكون البعيد، ما يساعدنا على فهم كيفية تطور الكون من شبابه المبكر والفوضوي إلى الكون المنظم الذي نراه اليوم.