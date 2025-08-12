https://sarabic.ae/20250812/لمكافحة-الفساد-تفاصيل-خطة-ليبية-شاملة-لمراجعة-عقود-الطاقة-الأجنبية-والمحلية-1103624795.html

لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية

لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب خبراء، يأتي ذلك في ظل التحديات المؤسسية والاضطرابات المالية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، إذ يسعى المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أخطاء الماضي التي أثّرت سلبًا على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.مهام اللجنة: تدقيق شامل وشفافوتضم اللجنة 7 خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستتولى مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية.وستركز اللجنة على التحقق من امتثال هذه العقود للقوانين الليبية، مع ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستتناول مدى توافق هذه العقود مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.تدقيق عقود النفط والوقودستشمل أعمال اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع مراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.كما ستقوم اللجنة بتقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات المستقبلية.مكافحة الفساد واستعادة الثقةتأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بحسب منظمة الشفافية الدولية، بدرجة 13 من 100، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام العديد منها بمعزل عن الشفافية، ما يسهل التلاعب بالأموال العامة. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه المراجعات في كبح الفساد وإعادة الثقة بقطاع الطاقة، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي.

