لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/لمكافحة-الفساد-تفاصيل-خطة-ليبية-شاملة-لمراجعة-عقود-الطاقة-الأجنبية-والمحلية-1103624795.html
لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية
لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T06:49+0000
2025-08-12T06:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
وبحسب خبراء، يأتي ذلك في ظل التحديات المؤسسية والاضطرابات المالية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، إذ يسعى المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أخطاء الماضي التي أثّرت سلبًا على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.مهام اللجنة: تدقيق شامل وشفافوتضم اللجنة 7 خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستتولى مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية.وستركز اللجنة على التحقق من امتثال هذه العقود للقوانين الليبية، مع ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستتناول مدى توافق هذه العقود مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.تدقيق عقود النفط والوقودستشمل أعمال اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع مراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.كما ستقوم اللجنة بتقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات المستقبلية.مكافحة الفساد واستعادة الثقةتأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بحسب منظمة الشفافية الدولية، بدرجة 13 من 100، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام العديد منها بمعزل عن الشفافية، ما يسهل التلاعب بالأموال العامة. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه المراجعات في كبح الفساد وإعادة الثقة بقطاع الطاقة، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي.
https://sarabic.ae/20250720/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-تفعيل-آليات-التعاون-مع-واشنطن-في-مجالات-الطاقة-والتجارة-1102857805.html
https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية

06:49 GMT 12.08.2025
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة في البلاد، بما يشمل الاتفاقيات مع الشركات المحلية والأجنبية.
وبحسب خبراء، يأتي ذلك في ظل التحديات المؤسسية والاضطرابات المالية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، إذ يسعى المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أخطاء الماضي التي أثّرت سلبًا على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.

مهام اللجنة: تدقيق شامل وشفاف

وتضم اللجنة 7 خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستتولى مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
ليبيا.. حكومة "الوحدة" تبحث تفعيل آليات التعاون مع واشنطن في مجالات الطاقة والتجارة
20 يوليو, 21:33 GMT
وستركز اللجنة على التحقق من امتثال هذه العقود للقوانين الليبية، مع ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستتناول مدى توافق هذه العقود مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.

تدقيق عقود النفط والوقود

ستشمل أعمال اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع مراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
21 يونيو, 15:42 GMT
كما ستقوم اللجنة بتقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات المستقبلية.

مكافحة الفساد واستعادة الثقة

تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بحسب منظمة الشفافية الدولية، بدرجة 13 من 100، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام العديد منها بمعزل عن الشفافية، ما يسهل التلاعب بالأموال العامة.
ويأمل المراقبون أن تسهم هذه المراجعات في كبح الفساد وإعادة الثقة بقطاع الطاقة، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала