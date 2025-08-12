https://sarabic.ae/20250812/منافع-اقتصادية-للعراق-وسوريا-لعودة-عمل-خط-نفط-كركوك-ـ-بانياس-1103641510.html
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط نفط "كركوك ـ بانياس"
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط نفط "كركوك ـ بانياس"
سبوتنيك عربي
خط أنابيب النفط "كركوك - بانياس"، شريان نفطي مهم توقف العمل فيه منذ 20 عاما، لكن العراق وسوريا يبحثان إعادة العمل مجددا عبر الخط النفطي، إذ يعقد الطرفان آمالا... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T13:20+0000
2025-08-12T13:20+0000
2025-08-12T13:20+0000
راديو
مساحة حرة
العراق
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103641067_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_bed2cc4fa5b79d5769f4a45836f76bf3.png
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
سبوتنيك عربي
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
الاتفاق على كامل النقاط وشكل التطوير والإصلاح سيكون خلال زيارة وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إلى بغداد، ومن المنتظر أن يبحث الطرفان كل التحديات التي تواجه إعادة تأهيل الأنبوب، سواء على المستوى التقني واللوجيستي أو حتى التحديات الأمنية والاقتصادية.يأتي هذا التقارب للعمل المشترك بين دمشق والبغداد بعد توقف خط أنابيب (كركوك - جيهان) الرابط بين تركيا والعراق في عام 2023، مما يجعله مهما لدى العراق وأيضا سوريا التي تحاول سلطاتها الجديدة رفع مستوى الاقتصاد المحلي بكل الوسائل والطرق.وذكر أن "التعاون في تأهيل الخط بين العراق وسوريا يقدّر بنحو 300 إلى 600 مليون دولار، مما يزيد من كفاءة التصدير الذي يصل لـ300 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن "زيادة النفط العراقي مهم لتصديره إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما يؤثر على سوق النفط العالمية".وأوضح أن "عمل الخط يغطي 40% من حاجة سوريا للنفط"، مضيفا أن "حاجة سوريا من النفط تقدر بـ150 ألف برميل يوميا، والإنتاج الحالي للدولة 10 آلاف برميل، مما يؤكد على وجود فجوة تعادل 140 ألف برميل"، وأكد أن "الأنبوب له فوائد اقتصادية كبرى، منها توفير تكاليف استيراد النفط وتخفيض أموال التأمين عبر البحر".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103641067_93:0:1026:700_1920x0_80_0_0_91006a6577e4d3d97638fc176223663c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, العراق, أخبار سوريا اليوم, аудио
مساحة حرة, العراق, أخبار سوريا اليوم, аудио
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط نفط "كركوك ـ بانياس"
خط أنابيب النفط "كركوك - بانياس"، شريان نفطي مهم توقف العمل فيه منذ 20 عاما، لكن العراق وسوريا يبحثان إعادة العمل مجددا عبر الخط النفطي، إذ يعقد الطرفان آمالا اقتصادية من إنتاجه.
الاتفاق على كامل النقاط وشكل التطوير والإصلاح سيكون خلال زيارة وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إلى بغداد، ومن المنتظر أن يبحث الطرفان كل التحديات التي تواجه إعادة تأهيل الأنبوب، سواء على المستوى التقني واللوجيستي أو حتى التحديات الأمنية والاقتصادية.
يأتي هذا التقارب للعمل المشترك بين دمشق والبغداد بعد توقف خط أنابيب (كركوك - جيهان) الرابط بين تركيا والعراق في عام 2023، مما يجعله مهما لدى العراق وأيضا سوريا التي تحاول سلطاتها الجديدة رفع مستوى الاقتصاد المحلي بكل الوسائل والطرق.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي العراقي، عادل الدلفي، إن "العراق يبحث عن تنويع مصادر التصدير النفطي، مبينا أن الجدوى الاقتصادية ستكون كبيرة جدا للبلاد، خاصة بعد توقف خط جيهان التركي".
وذكر أن "التعاون في تأهيل الخط بين العراق وسوريا يقدّر بنحو 300 إلى 600 مليون دولار، مما يزيد من كفاءة التصدير الذي يصل لـ300 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن "زيادة النفط العراقي
مهم لتصديره إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما يؤثر على سوق النفط العالمية".
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي السوري، محمود عبدالكريم، الخطوة بـ"الاستراتيجية والقوية للبلدين، نظرا للحاجة الملحة للنفط خاصة في سوريا".
وأوضح أن "عمل الخط يغطي 40% من حاجة سوريا للنفط"، مضيفا أن "حاجة سوريا من النفط تقدر بـ150 ألف برميل يوميا، والإنتاج الحالي للدولة 10 آلاف برميل، مما يؤكد على وجود فجوة تعادل 140 ألف برميل"، وأكد أن "الأنبوب له فوائد اقتصادية كبرى، منها توفير تكاليف استيراد النفط وتخفيض أموال التأمين عبر البحر".