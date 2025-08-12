https://sarabic.ae/20250812/من-غزة-ثابتون-رغم-المجازر-إحياء-ذكرى-مجزرة-تل-الزعتر-1103656633.html
"من غزة ثابتون رغم المجازر"... إحياء ذكرى "مجزرة تل الزعتر"
"من غزة ثابتون رغم المجازر"... إحياء ذكرى "مجزرة تل الزعتر"
في الذكرى التاسعة والأربعين لـ"مجزرة تل الزعتر"، نُظمت وقفة شعبية أمام "مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية" في بيروت، تحت شعار "من تل الزعتر إلى غزة.. ثابتون رغم المجازر".
مدير منظمة "ثابت"، سامي حمود، شدد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على أن "دماء الشهداء هي منارة على طريق العودة"، معتبرا أن "ما يجري في غزة من إبادة وتجويع هواستكمال لمشروع الإرهاب الصهيوني الذي يهدف لكسر إرادة الشعب، وذلك في ظل صمت دولي مخزٍ"، واصفا هذا الصمت بأنه "مشاركة في الجريمة وخيانة للإنسانية".
في الذكرى التاسعة والأربعين لـ"مجزرة تل الزعتر"، نُظمت وقفة شعبية أمام "مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية" في بيروت، تحت شعار "من تل الزعتر إلى غزة.. ثابتون رغم المجازر".
الوقفة التي دعت إليها "منظمة ثابت لحق العودة" وفاعليات فلسطينية أخرى، جاءت، وفقا للمنظمة، "رفضا للمجازر الاسرائيلية وحرب الإبادة والتجويع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة"، وربطت بشكل مباشر بين ألم الماضي وصمود الحاضر.
مدير منظمة "ثابت"، سامي حمود، شدد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على أن "دماء الشهداء هي منارة على طريق العودة"، معتبرا أن "ما يجري في غزة من إبادة وتجويع هواستكمال لمشروع الإرهاب الصهيوني الذي يهدف لكسر إرادة الشعب، وذلك في ظل صمت دولي مخزٍ"، واصفا هذا الصمت بأنه "مشاركة في الجريمة وخيانة للإنسانية".
بدوره، قال مدير "مؤسسة العودة الفلسطينية"، وأحد أبناء مخيم تل الزعتر، ياسر علي: "ما يحدث في غزة من تطهير عرقي وإبادة جماعية
، تصغر أمامه كل المجازر السابقة"، مبينا أن "غزة اليوم استلهمت درسا للصمود من المخيم الذي حوصر 52 يوما ولم يستسلم".
وإذ أكد علي أن "كل استسلام سيليه مجزرة"، شدد على أن "خيار الشهداء كان واضحا، وهو "نموت لتبقى فلسطين حية... نموت كي لا تموت القضية الفلسطينية".
من جهته، أكد مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، أن الوقفة تأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وتضامنه الكامل مع قطاع غزة.
وأدان بشدة "كافة المجازر والمذابح التي تُرتكب بحق أهالي القطاع
، بما في ذلك عمليات التجويع الممنهجة والإبادة الجماعية"، مشددا على أن "هذه الجرائم، سواء في تل الزعتر بالأمس أو في غزة اليوم، لا تسقط بالتقادم".