"من غزة ثابتون رغم المجازر"... إحياء ذكرى "مجزرة تل الزعتر"

"من غزة ثابتون رغم المجازر"... إحياء ذكرى "مجزرة تل الزعتر"

في الذكرى التاسعة والأربعين لـ"مجزرة تل الزعتر"، نُظمت وقفة شعبية أمام "مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية" في بيروت، تحت شعار "من تل الزعتر إلى غزة.. ثابتون رغم...

الوقفة التي دعت إليها "منظمة ثابت لحق العودة" وفاعليات فلسطينية أخرى، جاءت، وفقا للمنظمة، "رفضا للمجازر الاسرائيلية وحرب الإبادة والتجويع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وربطت بشكل مباشر بين ألم الماضي وصمود الحاضر.بدوره، قال مدير "مؤسسة العودة الفلسطينية"، وأحد أبناء مخيم تل الزعتر، ياسر علي: "ما يحدث في غزة من تطهير عرقي وإبادة جماعية، تصغر أمامه كل المجازر السابقة"، مبينا أن "غزة اليوم استلهمت درسا للصمود من المخيم الذي حوصر 52 يوما ولم يستسلم".وأدان بشدة "كافة المجازر والمذابح التي تُرتكب بحق أهالي القطاع، بما في ذلك عمليات التجويع الممنهجة والإبادة الجماعية"، مشددا على أن "هذه الجرائم، سواء في تل الزعتر بالأمس أو في غزة اليوم، لا تسقط بالتقادم".

