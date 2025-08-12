https://sarabic.ae/20250812/نائب-صربي-نظام-كييف-يخطط-لعمليات-استفزازية-بمساعدة-الغرب-لإفشال-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-1103664588.html
نائب صربي: نظام كييف يخطط لعمليات استفزازية بمساعدة الغرب لإفشال الاتفاق الروسي الأمريكي
نائب صربي: نظام كييف يخطط لعمليات استفزازية بمساعدة الغرب لإفشال الاتفاق الروسي الأمريكي
حذر عضو البرلمان الصربي ألكسندر بافيتش، من أن نظام كييف وداعميه في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعيشون حالة من الذعر، مؤكدا أن النظام الأوكراني يخطط لعمليات...
وقال بافيتش لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف في حالة ذعر، وكذلك رعاته، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كان من المؤكد أن المؤامرة التي خططوا لها يوم القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا ستنفذ بدعمهم ومساعدتهم الفاعلة، لأنهم يخشون بشدة من احتمال التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي، ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل بشكل عام". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
نائب صربي: نظام كييف يخطط لعمليات استفزازية بمساعدة الغرب لإفشال الاتفاق الروسي الأمريكي
حذر عضو البرلمان الصربي ألكسندر بافيتش، من أن نظام كييف وداعميه في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعيشون حالة من الذعر، مؤكدا أن النظام الأوكراني يخطط لعمليات إستفزازية بمساعدة الغرب في محاولة لإفشال الاتفاق الروسي الأمريكي.
وقال بافيتش لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف في حالة ذعر، وكذلك رعاته، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كان من المؤكد أن المؤامرة التي خططوا لها يوم القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا ستنفذ بدعمهم ومساعدتهم الفاعلة، لأنهم يخشون بشدة من احتمال التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي، ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل بشكل عام".
وتابع: "الفرصة الوحيدة المتاحة للنظام النازي الجديد في أوكرانيا هي إما شن هجمات زائفة لإلقاء اللوم على روسيا، أو تنظيم هجمات إرهابية تهدف إلى استفزاز رد فعل روسي قوي بنفس القدر، وبعد ذلك، بالطبع، ستتهم روسيا مرة أخرى في وسائل الإعلام الغربية بأنها المعتدي الرئيسي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة
، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".