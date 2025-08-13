https://sarabic.ae/20250813/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-46--طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1103666883.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 46 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
2025-08-13T04:27+0000
2025-08-13T04:27+0000
2025-08-13T05:43+0000
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 22:35 يوم 12 أغسطس/آب حتى الساعة 06:05 بتوقيت موسكو يوم 13 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
04:27 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 05:43 GMT 13.08.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 46 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 22:35 يوم 12 أغسطس/آب حتى الساعة 06:05 بتوقيت موسكو يوم 13 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح البيان أنه تم إسقاط 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و2 فوق جمهورية القرم، و2 فوق مياه بحر آزوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.