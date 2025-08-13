الدفاع الجوي الروسي يسقط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 46 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 22:35 يوم 12 أغسطس/آب حتى الساعة 06:05 بتوقيت موسكو يوم 13 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و2 فوق جمهورية القرم، و2 فوق مياه بحر آزوف.

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
أمس, 18:01 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
