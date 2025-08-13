https://sarabic.ae/20250813/بدر-عبد-العاطي-لـسبوتنيك-مصر-ستعقد-مؤتمرا-دوليا-بشأن-غزة-فور-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-نار-1103687969.html

بدر عبد العاطي لـ"سبوتنيك": مصر ستعقد مؤتمرا دوليا بشأن غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار

بدر عبد العاطي لـ"سبوتنيك": مصر ستعقد مؤتمرا دوليا بشأن غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل الإقدام على أي خطوة أخرى تتعلق بوضع القطاع بعد الحرب. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، قال فيه: "بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، سنستضيف مؤتمرا دوليا في مصر لمناقشة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة".وتابع: "نعد لمؤتمر يستمر ليومين، لكن النقطة المحورية الآن هي وقف إطلاق النار".وأردف عبد العاطي: "رؤيتنا تتمحور حول 3 محاور أولها يتعلق بالترتيبات الأمنية في غزة، واستكمال الأمن الموجود في القطاع، وثانيها هو الحديث عن الحوكمة، ومن سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب".واستطرد: "أما المحور الثالث فهو تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، وتطبيق الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، التي أقرها ودعمها المجتمع الدولي بأكمله".وأوضح بدر عبد العاطي أن "إحدى هذه الورش ستتناول الترتيبات الأمنية وحوكمة غزة، وستتناول ورشة أخرى دور القطاع الخاص في إعادة إعمار غزة، وثالثة حول كيفية التمويل، أما الرابعة فستركز بشكل رئيسي على الإنعاش المبكر، نظرا لأهميته البالغة في الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء هذه الحرب".وشدد عبد العاطي على "ضرورة العمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لبقاء الناس في وطنهم، من خلال توفير الملاجئ، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية، ومعالجة المياه، ومياه الشرب، وما إلى ذلك".ولفت إلى أن "اليوم الثاني من المؤتمر سيتضمن جلسة رفيعة المستوى، يليها جلسة وزارية. ولدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلينا كداعمين مشاركين للمؤتمر، ومنهم من انضم إلينا مؤخرا في ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية".وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن وفدا برئاسة خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين، مشيرة إلى أن "المحادثات تتناول سبل وقف الحرب في قطاع غزة وسبل التوصل إلى توافق وطني بين الفلسطينيين".كما أشار بيان الحركة إلى أن المباحثات ستناقش العلاقات مع مصر وسبل تطويرها، وذلك بعدما أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، استعدادها لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بعد معالجة الأزمة الإنسانية والمجاعة في القطاع.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

