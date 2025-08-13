خبير عسكري صيني: زيلينسكي في وضع ميؤوس منه لذلك يلجأ لاستفزازات إرهابية لإطالة أمد الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري صيني: زيلينسكي في وضع ميؤوس منه لذلك يلجأ لاستفزازات إرهابية لإطالة أمد الحرب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
كييف
مخطط إرهابي
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال اَن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أسباب تخطيط أوكرانيا لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية بهذه الطريقة، لا يمكن تجاهل ثلاثة جوانب على الأقل، وهي أن زيلينسكي وجد نفسه في وضع ميؤوس منه، وهو مستعد للجوء إلى أساليب إرهابية لتحقيق هدفه المتمثل في إطالة أمد الحرب".والجانب الثالث، بحسب الخبير العسكري الصيني، "تزايد وعي روسيا وقدرتها على منع الهجمات الإرهابية ضد أوكرانيا، بدليل الحصول على خطة مفصلة لهجمات أوكرانية على المناطق السكنية والمستشفيات".وبرأي اَن، تشمل محاولات أوكرانيا لكسب بعض النفوذ خمسة مستويات على الأقل، وهي: "انهيار وقف إطلاق النار المخطط له بين ترامب وبوتين، إذا وقعت الهجمات المخطط لها على المناطق السكنية والمستشفيات، فإن مثل هذه الأحداث المروعة ستجعل أي وقف لإطلاق النار مستحيلا، وستؤدي إلى تزايد الإدانة والهجمات من العالم الغربي على روسيا، رغم أن أوكرانيا هي من ترتكب العمل الإرهابي، إلا أن بعض وسائل الإعلام الغربية غالبا ما تنظر إلى الأحداث بنظرة متحيزة، وإلى جانب التحضير الدقيق من كييف، سيؤدي هذا حتما إلى إلقاء البعض اللوم الكاذب على روسيا فيما حدث".ولفت إلى "إثارة الكراهية والغضب في أوكرانيا لمواصلة الحرب ضد روسيا"، وأردف: " من غير المرجح أن يصمد نظام زيلينسكي الحالي، الذي يمارس التعبئة القسرية الجماعية، لفترة أطول، وهو في أمس الحاجة إلى أحداث واسعة النطاق لممارسة الضغط النفسي على المواطنين".واختتم: بالتأكيد أ ن"محاولة استفزاز رد فعل روسي لن يجعل مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تصعيد حدة الأعمال العدائية".
خبير عسكري صيني: زيلينسكي في وضع ميؤوس منه لذلك يلجأ لاستفزازات إرهابية لإطالة أمد الحرب

15:16 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 15:56 GMT 13.08.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
حصري
علق الخبير العسكري الصيني ومؤسس مركز "تشين آن" للأبحاث الاستراتيجية، تشين آن، على الاستفزاز المتمثل في تخطيط نظام كييف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية المقرر عقدها في 15 أغسطس/ اَب الجاري، مؤكدا أنه "تقييم بالغ الأهمية يستحق اهتمامًا بالغًا من روسيا والولايات المتحدة".
وقال اَن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أسباب تخطيط أوكرانيا لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية بهذه الطريقة، لا يمكن تجاهل ثلاثة جوانب على الأقل، وهي أن زيلينسكي وجد نفسه في وضع ميؤوس منه، وهو مستعد للجوء إلى أساليب إرهابية لتحقيق هدفه المتمثل في إطالة أمد الحرب".

وأضاف: "الجانب الثاني هو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يروج له ترامب، لا ينص على قيود على أعمال أوكرانيا المتطرفة، ما يرجح عرقلة الاتفاق".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
خبير فيتنامي حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: نظام كييف يحاول تعطيل لقاء بوتين–ترامب وخلق أجواء سلبية
08:33 GMT
والجانب الثالث، بحسب الخبير العسكري الصيني، "تزايد وعي روسيا وقدرتها على منع الهجمات الإرهابية ضد أوكرانيا، بدليل الحصول على خطة مفصلة لهجمات أوكرانية على المناطق السكنية والمستشفيات".
وبرأي اَن، تشمل محاولات أوكرانيا لكسب بعض النفوذ خمسة مستويات على الأقل، وهي: "انهيار وقف إطلاق النار المخطط له بين ترامب وبوتين، إذا وقعت الهجمات المخطط لها على المناطق السكنية والمستشفيات، فإن مثل هذه الأحداث المروعة ستجعل أي وقف لإطلاق النار مستحيلا، وستؤدي إلى تزايد الإدانة والهجمات من العالم الغربي على روسيا، رغم أن أوكرانيا هي من ترتكب العمل الإرهابي، إلا أن بعض وسائل الإعلام الغربية غالبا ما تنظر إلى الأحداث بنظرة متحيزة، وإلى جانب التحضير الدقيق من كييف، سيؤدي هذا حتما إلى إلقاء البعض اللوم الكاذب على روسيا فيما حدث".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما وراء تحضير نظام كييف لعمليات استفزازية قبيل قمة بوتين – ترامب؟
10:51 GMT
ولفت إلى "إثارة الكراهية والغضب في أوكرانيا لمواصلة الحرب ضد روسيا"، وأردف: " من غير المرجح أن يصمد نظام زيلينسكي الحالي، الذي يمارس التعبئة القسرية الجماعية، لفترة أطول، وهو في أمس الحاجة إلى أحداث واسعة النطاق لممارسة الضغط النفسي على المواطنين".
وأردف: "بالإضافة لتوفير ذريعة للمجموعات العسكرية الصناعية الأمريكية والغربية لمواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، فالغرب هو آخر قوة لا تريد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "المجمع الصناعي العسكري، خطط وتحكم في الكثير من الصراعات العسكرية أصلا".
واختتم: بالتأكيد أ ن"محاولة استفزاز رد فعل روسي لن يجعل مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تصعيد حدة الأعمال العدائية".
