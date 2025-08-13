https://sarabic.ae/20250813/خبير-عسكري-صيني-زيلينسكي-في-وضع-ميؤوس-منه-لذلك-يلجأ-لاستفزازات-إرهابية-لإطالة-أمد-الحرب-1103697029.html
خبير عسكري صيني: زيلينسكي في وضع ميؤوس منه لذلك يلجأ لاستفزازات إرهابية لإطالة أمد الحرب
وقال اَن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أسباب تخطيط أوكرانيا لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية بهذه الطريقة، لا يمكن تجاهل ثلاثة جوانب على الأقل، وهي أن زيلينسكي وجد نفسه في وضع ميؤوس منه، وهو مستعد للجوء إلى أساليب إرهابية لتحقيق هدفه المتمثل في إطالة أمد الحرب".

وأضاف: "الجانب الثاني هو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يروج له ترامب، لا ينص على قيود على أعمال أوكرانيا المتطرفة، ما يرجح عرقلة الاتفاق".

والجانب الثالث، بحسب الخبير العسكري الصيني، "تزايد وعي روسيا وقدرتها على منع الهجمات الإرهابية ضد أوكرانيا، بدليل الحصول على خطة مفصلة لهجمات أوكرانية على المناطق السكنية والمستشفيات".

وبرأي اَن، تشمل محاولات أوكرانيا لكسب بعض النفوذ خمسة مستويات على الأقل، وهي: "انهيار وقف إطلاق النار المخطط له بين ترامب وبوتين، إذا وقعت الهجمات المخطط لها على المناطق السكنية والمستشفيات، فإن مثل هذه الأحداث المروعة ستجعل أي وقف لإطلاق النار مستحيلا، وستؤدي إلى تزايد الإدانة والهجمات من العالم الغربي على روسيا، رغم أن أوكرانيا هي من ترتكب العمل الإرهابي، إلا أن بعض وسائل الإعلام الغربية غالبا ما تنظر إلى الأحداث بنظرة متحيزة، وإلى جانب التحضير الدقيق من كييف، سيؤدي هذا حتما إلى إلقاء البعض اللوم الكاذب على روسيا فيما حدث".

ولفت إلى "إثارة الكراهية والغضب في أوكرانيا لمواصلة الحرب ضد روسيا"، وأردف: " من غير المرجح أن يصمد نظام زيلينسكي الحالي، الذي يمارس التعبئة القسرية الجماعية، لفترة أطول، وهو في أمس الحاجة إلى أحداث واسعة النطاق لممارسة الضغط النفسي على المواطنين".

وأردف: "بالإضافة لتوفير ذريعة للمجموعات العسكرية الصناعية الأمريكية والغربية لمواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، فالغرب هو آخر قوة لا تريد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "المجمع الصناعي العسكري، خطط وتحكم في الكثير من الصراعات العسكرية أصلا".

واختتم: بالتأكيد أ ن"محاولة استفزاز رد فعل روسي لن يجعل مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تصعيد حدة الأعمال العدائية".
15:16 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 15:56 GMT 13.08.2025)
علق الخبير العسكري الصيني ومؤسس مركز "تشين آن" للأبحاث الاستراتيجية، تشين آن، على الاستفزاز المتمثل في تخطيط نظام كييف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية المقرر عقدها في 15 أغسطس/ اَب الجاري، مؤكدا أنه "تقييم بالغ الأهمية يستحق اهتمامًا بالغًا من روسيا والولايات المتحدة".
وقال اَن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أسباب تخطيط أوكرانيا لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
بهذه الطريقة، لا يمكن تجاهل ثلاثة جوانب على الأقل، وهي أن زيلينسكي وجد نفسه في وضع ميؤوس منه، وهو مستعد للجوء إلى أساليب إرهابية لتحقيق هدفه المتمثل في إطالة أمد الحرب".
وأضاف: "الجانب الثاني هو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يروج له ترامب، لا ينص على قيود على أعمال أوكرانيا المتطرفة، ما يرجح عرقلة الاتفاق".
والجانب الثالث، بحسب الخبير العسكري الصيني، "تزايد وعي روسيا وقدرتها على منع الهجمات الإرهابية ضد أوكرانيا، بدليل الحصول على خطة مفصلة لهجمات أوكرانية على المناطق السكنية والمستشفيات".
وبرأي اَن، تشمل محاولات أوكرانيا لكسب بعض النفوذ خمسة مستويات على الأقل، وهي: "انهيار وقف إطلاق النار المخطط له بين ترامب وبوتين، إذا وقعت الهجمات المخطط لها على المناطق السكنية والمستشفيات
، فإن مثل هذه الأحداث المروعة ستجعل أي وقف لإطلاق النار مستحيلا، وستؤدي إلى تزايد الإدانة والهجمات من العالم الغربي على روسيا، رغم أن أوكرانيا هي من ترتكب العمل الإرهابي، إلا أن بعض وسائل الإعلام الغربية غالبا ما تنظر إلى الأحداث بنظرة متحيزة، وإلى جانب التحضير الدقيق من كييف، سيؤدي هذا حتما إلى إلقاء البعض اللوم الكاذب على روسيا فيما حدث".
ولفت إلى "إثارة الكراهية والغضب في أوكرانيا لمواصلة الحرب ضد روسيا
"، وأردف: " من غير المرجح أن يصمد نظام زيلينسكي الحالي، الذي يمارس التعبئة القسرية الجماعية، لفترة أطول، وهو في أمس الحاجة إلى أحداث واسعة النطاق لممارسة الضغط النفسي على المواطنين".
وأردف: "بالإضافة لتوفير ذريعة للمجموعات العسكرية الصناعية الأمريكية والغربية لمواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، فالغرب هو آخر قوة لا تريد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "المجمع الصناعي العسكري، خطط وتحكم في الكثير من الصراعات العسكرية أصلا".
واختتم: بالتأكيد أ ن"محاولة استفزاز رد فعل روسي لن يجعل مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تصعيد حدة الأعمال العدائية
