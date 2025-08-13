https://sarabic.ae/20250813/خبير-فيتنامي-حول-تحضير-أوكرانيا-لاستفزاز-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-لقاء-بوتينترامب-وخلق-أجواء-سلبية----1103678831.html
خبير فيتنامي حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: نظام كييف يحاول تعطيل لقاء بوتين–ترامب وخلق أجواء سلبية
علّق الخبير الفيتنامي والدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، على بيان وزارة الدفاع الروسية حول تحضير كييف لاستفزازات، قائلا إن السلطات الأوكرانية تحاول...
وقال جيانغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لا يتوقع أي خير من سلطات كييف. الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي وفريقه مستعدون للجوء إلى أساليب قاسية واستفزازية لعرقلة القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وتابع جيانغ: "يريد زيلينسكي منع حوار حقيقي بين ترامب وبوتين، لأن أي نقاشات بين روسيا والولايات المتحدة دون مشاركته ستكون ضربة قاضية له. وقد صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بذلك بدقة في 12 أغسطس/آب، "إذا لم تكن على طاولة المفاوضات، فأنت على قائمة الانتظار"، ولن يتمكن زيلينسكي والقوى التي تدعمه من التصالح مع هذا".وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/ آب الجاري.وتابع البيان: "لهذا الغرض، نقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
علّق الخبير الفيتنامي والدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، على بيان وزارة الدفاع الروسية حول تحضير كييف لاستفزازات، قائلا إن السلطات الأوكرانية تحاول تعطيل الحوار بين ترامب وبوتين وخلق خلفية سلبية حول المفاوضات الروسية الأمريكية.
وقال جيانغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لا يتوقع أي خير من سلطات كييف. الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي وفريقه مستعدون للجوء إلى أساليب قاسية واستفزازية لعرقلة القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف جيانغ: "على أقل تقدير، ستفعل سلطات كييف شيئًا لجعل قمة ألاسكا بلا أهمية وعديمة الجدوى".
وتابع جيانغ: "يريد زيلينسكي منع حوار حقيقي بين ترامب وبوتين،
لأن أي نقاشات بين روسيا والولايات المتحدة دون مشاركته ستكون ضربة قاضية له. وقد صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بذلك بدقة في 12 أغسطس/آب، "إذا لم تكن على طاولة المفاوضات، فأنت على قائمة الانتظار"، ولن يتمكن زيلينسكي والقوى التي تدعمه من التصالح مع هذا".
وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يعد نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/آب من هذا العام".
وتابع البيان: "لهذا الغرض، نقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب،
ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.