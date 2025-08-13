خبير فيتنامي حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: نظام كييف يحاول تعطيل لقاء بوتين–ترامب وخلق أجواء سلبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/خبير-فيتنامي-حول-تحضير-أوكرانيا-لاستفزاز-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-لقاء-بوتينترامب-وخلق-أجواء-سلبية----1103678831.html
خبير فيتنامي حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: نظام كييف يحاول تعطيل لقاء بوتين–ترامب وخلق أجواء سلبية
خبير فيتنامي حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: نظام كييف يحاول تعطيل لقاء بوتين–ترامب وخلق أجواء سلبية
سبوتنيك عربي
علّق الخبير الفيتنامي والدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، على بيان وزارة الدفاع الروسية حول تحضير كييف لاستفزازات، قائلا إن السلطات الأوكرانية تحاول... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T08:33+0000
2025-08-13T08:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_3352abbd86baaf58ef339df76cdd5459.jpg
وقال جيانغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لا يتوقع أي خير من سلطات كييف. الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي وفريقه مستعدون للجوء إلى أساليب قاسية واستفزازية لعرقلة القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وتابع جيانغ: "يريد زيلينسكي منع حوار حقيقي بين ترامب وبوتين، لأن أي نقاشات بين روسيا والولايات المتحدة دون مشاركته ستكون ضربة قاضية له. وقد صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بذلك بدقة في 12 أغسطس/آب، "إذا لم تكن على طاولة المفاوضات، فأنت على قائمة الانتظار"، ولن يتمكن زيلينسكي والقوى التي تدعمه من التصالح مع هذا".وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/ آب الجاري.وتابع البيان: "لهذا الغرض، نقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية: أوروبا تدفع بكييف لتنفيذ عمليات عدة لعرقلة المفاوضات خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
https://sarabic.ae/20250812/-الدفاع-الروسية-تلقينا-معلومات-بأن-كييف-تستعد-لاستفزازات-بهدف-تعطيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية-1103660856.html
https://sarabic.ae/20250812/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مكان-لقاء-بوتين-وترامب-1103660179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6f6f81e642c51d6f918a68602d819f94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

خبير فيتنامي حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: نظام كييف يحاول تعطيل لقاء بوتين–ترامب وخلق أجواء سلبية

08:33 GMT 13.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الخبير الفيتنامي والدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، على بيان وزارة الدفاع الروسية حول تحضير كييف لاستفزازات، قائلا إن السلطات الأوكرانية تحاول تعطيل الحوار بين ترامب وبوتين وخلق خلفية سلبية حول المفاوضات الروسية الأمريكية.
وقال جيانغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، لا يتوقع أي خير من سلطات كييف. الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي وفريقه مستعدون للجوء إلى أساليب قاسية واستفزازية لعرقلة القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف جيانغ: "على أقل تقدير، ستفعل سلطات كييف شيئًا لجعل قمة ألاسكا بلا أهمية وعديمة الجدوى".

وتابع جيانغ: "يريد زيلينسكي منع حوار حقيقي بين ترامب وبوتين، لأن أي نقاشات بين روسيا والولايات المتحدة دون مشاركته ستكون ضربة قاضية له. وقد صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بذلك بدقة في 12 أغسطس/آب، "إذا لم تكن على طاولة المفاوضات، فأنت على قائمة الانتظار"، ولن يتمكن زيلينسكي والقوى التي تدعمه من التصالح مع هذا".
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
أمس, 18:01 GMT
وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يعد نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/آب من هذا العام".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب
أمس, 17:52 GMT
وتابع البيان: "لهذا الغرض، نقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية: أوروبا تدفع بكييف لتنفيذ عمليات عدة لعرقلة المفاوضات
خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала